Kiku Sharda New Show : फैंस को बड़ा झटका! कपिल शर्मा शो से बाहर हुए कीकू शारदा, इस शो में आएंगे नजर

Kiku Sharda Left The Great Indian Kapil Show : कॉमेडियन कीकू शारदा कपिल शर्मा शो से ब्रेक ले रहे हैं. अब वो अशनीर ग्रोवर के नए रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में नजर आएंगे. जानें कौन-कौन से सितारे जुड़ रहे हैं इस शो से.

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: September 3, 2025 14:24:33 IST

Kiku Sharda Left The Great Indian Kapil Show : फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो हर बार की तरह लोगों को हंसी से लोटपोट कर रहा है. नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ इन दिनों खूब चर्चा में है. शो के सितारे कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक का झगड़े वाला वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था. अब कपिल के शो को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, कीकू शारदा कुछ समय के लिए ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ से ब्रेक लेने जा रहे हैं. फैंस को वो आने वाले दिनों में शो पर नजर नहीं आएंगे. इसका कारण है कि वो एक नए रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में हिस्सा लेने वाले हैं.

राइज एंड फॉल’ में दिखेंगे कीकू शारदा

सूत्रों के मुताबिक, इस नए शो की शूटिंग बुधवार से शुरू हो रही है. जैसे ही कीकू शो के हाउस में एंट्री लेंगे, वो कपिल शर्मा के शो से दूर रहेंगे. शो की रिलीज अमेजन एमएक्स प्लेयर पर होगी और इसे बिजनेस टायकून अशनीर ग्रोवर होस्ट करेंगे. दिलचस्प बात ये है कि इस शो का कॉन्सेप्टबिग बॉस’ जैसा बताया जा रहा है.

इस शो में कीकू शारदा के अलावा टीवी और डिजिटल जगत के कई बड़े नाम जुड़ने वाले हैं. अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा और कुब्रा सैत की एंट्री कंफर्म हो चुकी है. बाकी प्रतियोगियों की लिस्ट जल्द सामने आएगी.

अशनीर ग्रोवर रखेंगे कड़ी नजर

राइज एंड फॉल’ की कास्टिंग खुद अशनीर ग्रोवर देख रहे हैं. खबरों के मुताबिक, उन्होंने पहले ही पांच प्रतियोगियों को रिजेक्ट कर दिया था. उनका कहना था कि वे इस शो के लिए फिट नहीं थे. अशनीर उन चेहरों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो न केवल लोकप्रिय हों बल्कि रणनीतिक सोच और पब्लिक का रुख बदलने की क्षमता भी रखते हों.

क्या नेटफ्लिक्स को मिलेगी टक्कर?

दिलचस्प बात ये है कि ‘राइज एंड फॉल’ को नेटफ्लिक्स के हिट शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ की टक्कर का शो माना जा रहा है. यह देखना दिलचस्प होगा कि हंसी के बादशाह कपिल शर्मा के शो के सामने अशनीर ग्रोवर का यह नया प्रयोग कितनी सफलता पाता है.

कृष्णा-कीकू का वायरल झगड़ा

कुछ दिनों पहले कपिल शर्मा शो के सेट से कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक का झगड़े का वीडियो वायरल हुआ था. दोनों रिहर्सल के दौरान बहस करते नजर आए. वीडियो में कृष्णा सेट छोड़ने तक की बात करते दिखे, जबकि कीकू लगातार उन्हें जवाब देते नजर आए. हालांकि इस झगड़े की असली वजह अब तक सामने नहीं आई है.

फिलहाल, लोगों के लिए ये देखना रोमांचक होगा कि कीकू शारदा का नया अवतारराइज एंड फॉल’ में कैसा होता है और कपिल शर्मा शो उनके बिना कैसा रंग जमाता है.

Tags: kiku shardaThe Great Indian Kapil Show
