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Kiara Advani Second Pregnancy: कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर फिर गूंजेगी किलकारी, प्यारी तस्वीर साझा कर सुनाई खुशखबरी

Kiara Advani-Sidharth Malhotra: कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं. एक्ट्रेस ने एक तस्वीर शेयर कर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की है.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: October 7, 2026 11:23:35 AM IST

कियारा आडवाणी ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का किया एलान
कियारा आडवाणी ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का किया एलान


Kiara Advani-Sidharth Malhotra: अभिनेता कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी साझा की है. इस खास मौके पर कपल ने अपनी बेटी साराया को भी शामिल किया.

प्यारा पोस्ट किया शेयर

कियारा आडवाणी ने अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ इंस्टाग्राम पर संयुक्त पोस्ट साझा किया है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘एक बार फिर सबसे बड़े तोहफे से खुश हूं. हमारा दिल प्यार और शुक्रगुज़ारी से भरा है.’ तस्वीर में कियारा, सिद्धार्थ और उनकी बेटी साराया हाथ में बुनी हुई बेबी बूटीज की एक जोड़ी पकड़े नजर आ रहे हैं. यह तस्वीर पिछले साल साराया के समय की उनकी प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट से काफी मिलती-जुलती है.

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पिछले साल बनी थीं मां

पिछले साल नवंबर में कियारा और सिद्धार्थ के घर बेटी साराया का जन्म हुआ था. इसके कुछ समय बाद ही कियारा ने काम पर वापसी कर ली और इस साल यश के साथ फिल्म ‘टॉक्सिक’ में नजर आईं.

सिद्धार्थ और कियारा की लव स्टोरी

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की मुलाकात 2021 में आई फिल्म ‘शेरशाह’ के सेट पर हुई थी. फिल्म में सिद्धार्थ ने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया था, जबकि कियारा उनकी गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा के रोल में नजर आई थीं. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. कहा जाता है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे थे. कियारा और सिद्धार्थ के रिश्ते की खबरें 2020 से ही सामने आने लगी थीं, लेकिन दोनों ने कभी सार्वजनिक तौर पर इस पर बात नहीं की. 2022 में करण जौहर ने ‘कॉफी विद करण’ में कियारा को सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड बताकर उनके रिश्ते की पुष्टि कर दी थी. इसके बाद दोनों ने 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की। उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं और काफी पसंद की गईं.

यह खबर भी पढ़ें: ‘पति पत्नी और पंगा 2’ के सेट पर आग ने मचाई तबाही, KBC और ‘हसल 5’ की शूटिंग भी हुई प्रभावित; अमिताभ-बादशाह को निकाला गया

Tags: Kiara Advani Pregnancy NewsKiara Advani Pregnant AgainKiara Advani Second Baby
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