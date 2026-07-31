Kiara Advani connection with Ambani: अंबानी परिवार की इस सदस्य से जुड़ा है कियारा आडवाणी का खास रिश्ता; बचपन से हैं साथ खेली-कूदी

Kiara Advani connection with Ambani: यह सोचना आसान है कि ईशा अंबानी और कियारा आडवाणी इसलिए दोस्त बनीं क्योंकि वो एक ही तरह के लोगों के बीच उठती-बैठती थीं, यानी बॉलीवुड स्टार्स और अरबपतियों की बेटियों वाली अमीर और ग्लैमरस ज़िंदगी. लेकिन सच तो यह है कि इन दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी और मज़बूत है. लेकिन हर दोस्ती की तरह, इनकी दोस्ती में भी कुछ उतार-चढ़ाव आए. एक्ट्रेस होने के नाते, कियारा ने अपनी ज़िंदगी के बारे में खुलकर बात की है और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, मुकेश अंबानी की बेटी की दोस्त होने की चुनौतियों का ज़िक्र किया है. उनकी शानदार दोस्ती के बावजूद, उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है और इस नेगेटिविटी से निपटना मुश्किल हो सकता है. फिर भी, उनकी दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है.

कियारा का क्या है अंबानी परिवार से कनेक्शन

बड़े-बड़े बंगलों, टीवी शो और पैसे-दौलत से परे, ईशा और कियारा का रिश्ता तब से है जब वे छोटी बच्चियाँ थीं. जब ईशा की सगाई आनंद पीरामल से हुई, तो कियारा ने अपनी सहेली के लिए कहा कि वह उनकी “सबसे पुरानी दोस्त” हैं. उन्होंने ईशा को “विनम्र और ख्याल रखने वाली” बताया और कहा कि वह आज भी वैसी ही “शानदार” हैं जैसी तब थीं जब वे पहली बार मिली थीं.

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सामने आईं कई बड़ी चुनौतियाँ

इतने लंबे समय से साथ होने के बावजूद, कियारा कहती हैं कि ईशा की दोस्त होने के साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं. ‘कबीर सिंह’ की एक्ट्रेस ने बताया कि ईशा के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताने के बाद, कई लोगों ने उन्हें जज किया और उनकी दोस्ती की गहराई को नहीं समझा. कियारा ने कहा कि लोगों को लगता था कि क्योंकि वह एक अमीर घराने की बेटी की दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने ज़िंदगी में कोई संघर्ष नहीं किया होगा. कियारा ने अपने संघर्षों का बचाव करते हुए कहा कि ईशा की दौलत का उनकी काम की ज़िंदगी या उनके अनुभवों पर कोई असर नहीं पड़ा.

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