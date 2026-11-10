Kiara Advani Baby Bump: बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खोले बेडरूम से जुड़े मजेदार राज!

Kiara Advani Baby Bump | Koffee With Karan 9: सैफ अली खान और करीना कपूर खान को होस्ट करने के बाद, करण जौहर कॉफी विद करण सीजन 9 में एक और बॉलीवुड पावर कपल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं. एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी अगले गेस्ट के तौर पर दिखाई देंगे, और नए रिलीज़ हुए प्रोमो में फिल्ममेकर के साथ उनकी खुलकर बातचीत, शादी की यादें और मज़ेदार बातचीत की झलक दिखाई गई है.

मजेदार प्रोमो हुआ रिलीज

मंगलवार को रिलीज़ हुए प्रोमो में कियारा एक शानदार लाल ड्रेस में स्टेटमेंट देती दिख रही हैं, जबकि सिद्धार्थ हल्के काले प्रिंट वाले ऑफ-व्हाइट पैंटसूट में शार्प लग रहे हैं. इंस्टाग्राम पर क्लिप शेयर करते हुए, करण ने फैंस को हिंट दिया कि स्पेशल एपिसोड से क्या उम्मीद की जा सकती है. “उसने इस काउच पर उसके साथ एक अच्छा भविष्य दिखाया, और अब हम उनकी खुशी-खुशी की बातें कर रहे हैं! यह कॉफी डेट बहुत खास है. कॉफी विद करण सीजन 9, एपिसोड 5, बुधवार शाम 7 बजे, सिर्फ द पीकॉक हब पर JioHotstar पर स्ट्रीम हो रहा है.”

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सिद्धार्थ और कियारा ने अपनी शादी को याद किया

प्रोमो में, कपल अपनी शादी की यादों को ताज़ा करते हैं और करण जौहर और शाहिद कपूर से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा शेयर करते हैं. वे याद करते हैं कि कैसे करण ने शाहिद को स्टेज से धक्का दे दिया था जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के दौरान फिल्ममेकर के साथ जुड़ने की कोशिश की थी. बातचीत जल्द ही मज़ेदार हो जाती है जब करण एक्टर्स से पूछते हैं कि वे अपने ऑन-स्क्रीन कैरेक्टर्स में से कौन सा रोल प्ले करना चाहेंगे. सिद्धार्थ एक मज़ेदार कमेंट के साथ जवाब देते हैं, “हम अपना काम घर नहीं लाना चाहते और निश्चित रूप से अपने बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं.” सिद्धार्थ और कियारा ने 7 फरवरी, 2023 को राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस में एक छोटी सी सेरेमनी में शादी की. खबर है कि दोनों को 2021 में रिलीज़ हुई फिल्म शेरशाह में साथ काम करते हुए प्यार हो गया था.

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