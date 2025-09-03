Home > मनोरंजन > क्या कियारा-सिद्धार्थ ने दिखा दिया फैंस को बिटिया का चेहरा? इंटरनेट पर वायरल हो रहीं फोटोज

क्या कियारा-सिद्धार्थ ने दिखा दिया फैंस को बिटिया का चेहरा? इंटरनेट पर वायरल हो रहीं फोटोज

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा हाल ही में एक बेटी के पैरेंट्स बने हैं। कियारा और सिद्धार्थ ने अभी तक ऑफिशियली तो बेटी की तस्वीर फैंस को नहीं दिखाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें बॉलीवुड कपल एक छोटे बच्चे के साथ नजर आ रहा है। आइए, यहां जानते हैं इन तस्वीरों का सच।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 3, 2025 14:27:22 IST

Sidharth Malhotra and Kiara Advani Baby: बॉलीवुड के मोस्ट फेवरेट कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हाल ही में अपनी पैरेंटहुड जर्नी शुरू की है। कियारा-सिद्धार्थ के घर जुलाई के महीने में नन्हीं परी ने जन्म लिया था। बेटी के जन्म के एक दिन बाद ही कपल ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ गुडन्यूज भी शेयर कर दी थी। लेकिन, अभी तक कियारा और सिद्धार्थ ने बेटी की झलक नहीं दिखाई है। यहां तक कि दोनों ने बेटी का नाम भी रिवील नहीं किया है। 

फैमिली की प्राइवेसी के लिए कियारा और सिद्धार्थ ने पैपराजी से भी रिक्वेस्ट की है कि वह उनकी बेटी की फोटोज क्लिक न करें। लेकिन, इन्हीं सब के बीच कियारा और सिद्धार्थ की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिनमें उन्हें छोटी बच्ची के साथ देखा जा सकता है।

कियारा-सिद्धार्थ के साथ दिख रही बच्ची कौन है?

पैरेंट्स बनने के कुछ दिनों के बाद से ही कियारा और सिद्धार्थ की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर नजर आ रही हैं। इन फोटोज में कियारा और सिद्धार्थ की गोद में एक छोटी बच्ची नजर आ रही है। एक तस्वीर में कियारा और सिद्धार्थ दोनों ही हैं और छोटी बच्ची एक्ट्रेस की गोद में है और एक्टर
उसे निहार रहे हैं। 

वहीं, दूसरी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है और उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की गोद में बच्ची दिखाई दे रही है। 

क्या है वायरल तस्वीरों का सच?

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की वायरल तस्वीरों पर फैंस बधाईयां दे रहे हैं और खूब प्यार बरसा रहे हैं। लेकिन, आपको बता दें यह तस्वीरें पूरी तरह से फेक हैं और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटोज का रियल लाइफ से कोई लेना-देना नहीं है। 

बेटी की तस्वीर नहीं दिखाना चाहते कियारा और सिद्धार्थ?

बता दें, बेटी के जन्म के बाद कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की तरह पैपराजी से बेटी का चेहरा नहीं दिखाने की रिक्वेस्ट की थी और कहा था कि इसे तब तक फॉलो किया जाए जब तक परिवार इसकी परमिशन न दे। 

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर 15 जुलाई को बेटी ने जन्म लिया था। बेटी के जन्म की खुशखबरी फैंस ने 16 जुलाई को दी थी जहां उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था, हमारे दिल खुशियों से भरे हैं और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है।

