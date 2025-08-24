Khushi Mukherjee को हुआ लाखों का नुकसान, घर से चोरी हुए कीमती गहने, परिवार के इस सदस्य पर है एक्ट्रेस को शक!

Khushi Mukherjee Robbed: मशहूर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी सोशल मीडिया पर अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती है। एक्ट्रेस अपने फैशन सेंस को लेकर अक्सर छाई रहती है। इसी ड्रैसिंग सेंस को लेकर कई बार उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। एक्ट्रेस ने हाल ही में जानकारी देते हुए बताया कि- उनका लाखों का घाटा हो गया है। उनके घर पर गहनों की चोरी हो गई है। किसी ने उनके घर की तिजोरी से गहने साफ कर दिए है। खुशी मुखर्जी के 25 लाख रुपये के गहने चोरी होने की जानकारी कामने आई है। एक्ट्रेस ने चोरी के बाद घर में काम करने वाली नौकरानी पर शक जताया है। एक्ट्रेस ने कहा कि- चोरी के बाद से उनकी नौकरानी गायब है।

खुशी के घर हुई लाखों की चोरी

एक्ट्रेस ने फिलहाल उसका नाम या फोटो शेयर नहीं की है। लाखों के नुकसान के बाद एक्ट्रेस काफी दुखी नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि- 25 लाख रुपये के गहनों की चोरी से ज्यादा तकलीफ उन्हें विश्वासघात को लेकर हो रही है। जिस पर उन्होंने भरोसा किया उसने ही उनके साथ गद्दारी कर डाली। ब खुशी मुखर्जी का भरोसा टूट गया है। साथ ही उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता भी सताने लगी है। उन्होंने बताया कि- इस मामले में उन्होंने पुलिस में केस दर्ज करा दिया है। पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है।

पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

खुशी मुखर्जी चोरी के मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। शक के मुताबिक, उन्होंने नौकरानी की तलाश करना शुरु कर दिया है। जैसे ही वह पकड़ी जाएगी, सारी की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। खुशी चाहती हैं कि वह जल्द ही पकड़ी जाए और सच सबसे सामने आ जाए। उसे ऐसी सजा मिले की वह चोरी करने के बारे में 100 बार सोचें।

बता दें कि खुशी मुखर्जी अक्सर अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती है। वह छोटे और अश्लील कपड़ों के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होती रहती हैं। फैंस से लेकर कई सेलिब्रिटीज भी उनपर अपना गुस्सा निकाल चुके हैं।

