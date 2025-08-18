Home > मनोरंजन > Uorfi Javed की सस्ती कॉपी बनने की कोशिश कर रहीं Khushi Mukherjee, अब जाकर किया हैरान कर देने वाला खुलासा…जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!

Uorfi Javed की सस्ती कॉपी बनने की कोशिश कर रहीं Khushi Mukherjee, अब जाकर किया हैरान कर देने वाला खुलासा…जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!

Uorfi Javed And Khushi Mukherjee: खुशी मुखर्जी अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। उनकी तस्वीरें और वीडिया आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। इस कारण लोग उन्हें ऊर्फी जावेद की कॉपी भी कहते हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 18, 2025 09:59:01 IST

Uorfi Javed And Khushi Mukherjee
Uorfi Javed And Khushi Mukherjee

Uorfi Javed And Khushi Mukherjee: एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी है। वह अपने अतंरगी ड्रेसिंग सेंस को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोंरती रहती हैं। कई बार इसी ड्रेसिंग सेंस के चलते उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। वह बोल्डनेस की सारी हदें पार कर चुकी हैं। आए दिन उनकी ड्रेसिंग सेंस काफी बोल्ड और अतरंगी होता जा रहा है। कुछ लोगों को ये पसंद आता है, तो कुछ लोगों को उनके ये अतरंगी कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ लोग उन पर ऊर्फी जावेद को कॉपी करने का भी आरोप लगाते रहते हैं। 

ऊर्फी जावेद को कॉपी करती हैं खुशी 

एक्ट्रेस ऊर्फी जावेद ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान अनौखी ड्रेसिंग स्टाइल के कारण ही बनाई है। वह अक्सर अपने कपड़ो के साथ एक्सपेरिमेंट करती नजर आती हैं। शुरूआत में उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब उन्हें लोगों को खूब सारा प्यार मिलने लगा है। इस बीच खुशी मुखर्जी ने  ऊर्फी जावेद तुलना पर अपनी चुप्पी तोड़ ली है। उन्होंने इस पर खुलकर बातचीत करते हुए कहा कि- उन्होंने कभी भी उनके किसी स्टाइल की नकल नहीं की है।

खुद बताई इसके पीछे की वजह 

ख़ुशी ने आगे बताया कि वह अपने कपड़ों को अनोखा बनाने के लिए कहीं से भी कटवाती हैं – किसी की नकल करने के लिए नहीं। उन्होंने आगे कहा कि- मैंने कभी भी किसी का स्टाइल कॉपी नहीं करती। ना ही मैं ऐसा लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए करती हूं। मैं जब भी कोई नया डिजाइन या आउटफिट तैयार करती हूं, बस इसी कारण ताकि मैं थोड़ी अलग दिख सकूं। मैं चाहती हूं कि मेरे बारे में कुछ कहें…ना कि किसी और के बारे में। यह बस मेरा तरीका है कि मैं किसी चीज़ को अपना बना लूं। यह मानना काफी मुश्किल है कि दो लोग एक-दूसरे की नकल कर रहे हैं। 

खुशी मुखर्जी अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। उनकी तस्वीरें और वीडिया आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। जिसके कारण वह कई बार ट्रोल्स के निशाने पर आ जाती हैं। लोगों ने उन पर अश्लीलता फैलाने के आरोप तक लगाए हैं। क्योंकि वह अक्सर ऐसी वीडियो पोस्ट करती हैं, जो बोल्डनेस की सभी हदें पार कर देती है।  

