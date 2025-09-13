नशीली आंखें, भीगा बदन…बाथटब में बैठ हसीना ने खिंचवाई न्यूड फोटो! देखने से पहले कर लें कमरे का दरवाजा बंद

Khushi Mukherjee Bold Pics: खुशी मुखर्जी कहने के लिए तो एक एक्ट्रेस हैं. लेकिन, उन्हें सिल्वर स्क्रीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर देखा जाता है. सोशल मीडिया पर भी वह सीधे-साधे लुक में नहीं, बल्कि रिवीलिंग कपड़ों, बोल्ड और सेक्सी लुक के लिए पहचानी जाती हैं. खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) अपने इन्हीं बोल्ड और सेक्सी लुक्स के लिए अक्सर ही ट्रोल भी होती रहती हैं. कुछ समय पहले एक्ट्रेस अंडरगार्मेंट्स नहीं पहनने की वजह से ट्रोल हुई थीं. लेकिन, अब खुशी की ऐसी फोटोज वायरल होने लगी हैं जिसमें वह बिना कपड़ों यानी न्यूड नजर आ रही हैं.

खुशी मुखर्जी ने बाथरूम में खिंचवाई फोटो

खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee Instagram) ऐसे तो अक्सर ही अपनी बोल्ड फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं. लेकिन, उनकी वायरल हो रही फोटोज में वह बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आ रही हैं. वायरल फोटोज में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस बिना कपड़ों के बाथटब में बैठी हैं और उनका पूरा बदन भीगा है. ऐसा लग रहा है कि जैसे वह नहा रही थीं या नहाकर हटी थीं.

खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee Photos) ने पूरे बदन पर कपड़े नहीं पहने हैं और उन्होंने बाथटब में ऐसे बैठकर पोज दिया है, जिससे उनके प्राइवेट पार्ट न दिख जाएं. हालांकि, उनका भीगा बदन देख भी लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं. एक्ट्रेस ने बाथरूम से अपनी सिर्फ एक फोटो नहीं शेयर की है. बल्कि, उन्होंने अलग-अलग फोटोज में अलग-अलग अवतार दिखाया है. किसी फोटो में वह ब्रा पहनी नजर आ रही हैं, तो किसी में वह पूरी तरह से न्यूड हैं.

बोल्ड लुक के लिए ट्रोल होती हैं खुशी मुखर्जी

खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee Troll) अपने बोल्ड लुक्स की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर ही रहती हैं. लोग उन्हें बोल्ड और सिजलिंग फोटो-वीडियो पोस्ट करने के लिए तरह-तरह की बातें सुनाते हैं. लेकिन, एक्ट्रेस को इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. वह अपने फैंस और फॉलोअर्स के लिए अक्सर ही सेक्सी और सुपर हॉट फोटो-वीडियो पोस्ट करती रहती हैं. बता दें, खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee Movies) ने साल 2013 में फिल्मी करियर शुरू किया था. उनकी पहली फिल्म अंजल थुरई थी. इसके बाद एक्ट्रेस हार्ट अटैक फिल्म, टीवी शो बालवीर रिटर्न्स में भी दिखाई दीं. हालांकि, उन्हें कुछ खास पहचान हासिल नहीं हो पाई.