Khushi Mukherjee की ब्लैक ड्रेस में दिख गया सबकुछ, वीडियो देख लोग बोले-ये भी उतार देती

Khushi Mukherjee hot video: उर्फी जावेद के बाद पिछले कुछ समय से एक नया नाम अपने अजीबोगरीब फैशन सेंस की वजह से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ये नाम ख़ुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) का है जो कि स्पिल्ट्सविला जैसे शो में नजर आई थी। उस शो में ख़ुशी को बतौर कंटेस्टेंट देखा गया था लेकिन ख़ुशी ने भद्दे ड्रेसिंग सेंस की वजह से बाद में सबका ध्यान खींचा और सुर्ख़ियों में आने लगीं। कुछ समय पहले वह एक पार्टी से बाहर निकलते हुए पैपराजी के कैमरे में कैद हुई थीं।

इस दौरान उनकी ब्लैक ड्रेस पर सबका ध्यान गया था जिसमें कई जगह से उनका बदन दिखाई दे रहा था। ड्रेस के कट्स ऐसी-ऐसी जगह लगे थे कि ख़ुशी का फिगर हर तरफ से एक्सपोज हो रहा था। यह ड्रेस ट्रांसपेरेंट भी थी जिसमें से ख़ुशी के इनरवियर्स भी साफ नजर आ रहे थे।

ड्रेसिंग सेंस देख बोले लोग-ये भी उतार देती

उनका ऐसा ड्रेसिंग सेंस देख लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया। जब ख़ुशी का ये ड्रेस पहने वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा, ये भी क्यों पहना, इसे भी उतार देती। कुछ यूजर्स ने तो ख़ुशी के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया।

कुछ यूजर्स ने उनकी तुलना उर्फी जावेद से कर दी थी जबकि कुछ ने ख़ुशी को सलाह दी थी कि ये आउटफिट हॉट नहीं बल्कि चीप और वल्गर की कैटेगरी में आते हैं। इससे पहले भी ख़ुशी इस तरह का कारनामा कर चुकी हैं।

ख़ुशी पर लगे थे अश्लीलता फ़ैलाने के आरोप

पहली बार उनका वीडियो तब वायरल हुआ था जब वह एक ब्लैक ड्रेस पहने स्पॉट हुई थीं जो आगे और पीछे से ओपन थी और हवा में उड़ी जा रही थी। ख़ुशी इस वजह से वार्डरोब मॉलफंक्शन की भी शिकार हुई थीं। इस ड्रेस के कारण ख़ुशी को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। उनपर सरेआम अश्लीलता फ़ैलाने के आरोप लगे थे। टीवी एक्ट्रेस फलक नाज़ ने भी सोशल मीडिया पर ख़ुशी के ड्रेसिंग सेंस को वाहियाद बताते हुए उनकी जमकर आलोचना की थी। ख़ुशी को फलक के कमेंट्स से गुस्सा आ गया था और उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि ऐसे ड्रेसिंग सेंस के पीछे वह हॉलीवुड सेलेब्स से प्रेरणा लेती हैं। वह खुद को निडर और बहादुर मानती हैं कि वो हर ड्रेस कैरी करने की हिम्मत रखती हैं।