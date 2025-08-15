ब्लैक ट्रांसपेरेंट ड्रेस में दिखी Khushi Mukherjee…झलक रहा था अंग-अंग, तस्वीर देख आप भी मांगने लगेंगे पानी!

Khushi Mukherjee Nude Photoshoot : एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी अक्सर अपने बोल्ड फेशन सैंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने बोल्डनेस की सभी हदें पार कर दी है। रोजाना उनका कोई ना कोई फोटोशूट या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता हैं। जिसके चलते उन्हें कई बार ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। एक बार फिर उनकी एक तस्वीर या फोटोशूट ने बोल्डनेस की हदें पार कर दी हैं। इस तस्वीर में वह ट्रांसपेरेंट-सी बैकलेस ड्रेस पहने नजर आ रही है। इस पर लोगों के ढेर सारे कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं।

एक और बोल्ड तस्वीर

उन्होंने ये तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। तस्वीर में वह ब्लैक ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। जिसमें उनका अंग-अंग साफ नजर आ रहा है। इस तस्वीर को देख उनके फैंस भी हैरान हो चुके हैं। एक्ट्रेस खूबसूरत तो लग रही है, लेकिन उन्होंने बोल्डनेस की सभी हदें पार कर दी हैं। शरीर के नीचे का हिस्सा साफ नजर आ रहा है। तस्वीर शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा – मेरी तरफ देखो जैसे तुम मुझे चाहते हो…

फैंस ने किए भर-भर कर कमेंट्स

तस्वीर पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- सेक्सी और हॉट फिगर है आपकी। एक और यूजर ने लिखा- खूबसूरती की असली झलक देखनी हो तो तुम्हें देखना चाहिए दोस्त, स्वर्ग से उतरा कोई अप्सरा… तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? एक और यूजर ने लिखा- बहुत खूबसूरत। इस तस्वीर को अब तक 12,766 लाइक्स मिल चुके हैं।

साउथ फिल्मों में काम कर चुकी हैं एक्ट्रेस