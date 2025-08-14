Home > मनोरंजन > Khushi Mukherjee: बोल्ड फैशन सेंस से खुशी ने मचाई इंटरनेट पर तबाही, तस्वीरे देख आपकी भी आंखें रह जाएंगी फटी की फटी

Khushi Mukherjee: बोल्ड फैशन सेंस से खुशी ने मचाई इंटरनेट पर तबाही, तस्वीरे देख आपकी भी आंखें रह जाएंगी फटी की फटी

Khushi Mukherjee Bold look: खुशी ने एक बार फिर बोल्डनेस की हदें पार करते हुए एक क्यूट सा फोटोशूट कराया है। आईए देखें तस्वीरें

Published By: Preeti Rajput
Published: August 14, 2025 15:05:00 IST

Khushi Mukherjee Bold and Sexy look: खुशी मुखर्जी अपने बोल्ड और बिना कपड़ो के फोटोशूट कराने के लिए फेमस हैं। जिसके कारण कई बार वह ट्रोलिंग का भी शिकार हो जाती है। लेकिन खुशी को इन सभी बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। इस बीच खुशी ने एक बार फिर बोल्डनेस की हदें पार करते हुए एक क्यूट सा फोटोशूट कराया है। 

खुशी मुखर्जी की बोल्ड तस्वीरे (Khushi Mukherjee in Bold look)

खुशी मुखर्जी की इस तस्वीर में उनका हुस्न साफ नजर आ रहा है। उन्होंने पिंक कलर का ट्रांसपेरेंट टॉप पहना हुआ है। जिसमें उनरी कमर साफ नजर आ रही है। उन्होंने बालों में दो पोनी बांधी हुई है। निचे उनकी लंबी-लंबी खूबसूरत टांगे दिख रही हैं। उनकी यह तस्वीर इंटरनेट पर आग लगा रही है। 

खुशी मुखर्जी ने की सारी हदें पार

खुशी मुखर्जी की इस तस्वीर में उनकी हॉटनेस साफी नजर आ रही है। उन्होंने अपने इस कातिलाना अंदाज से दिलों की धड़कनें बढ़ा दी है। उनकी हर अदा में बोल्डनेस नजर आ रही है। उनका लुक लोगों को अपना दीवाना बना रहा है। खुशी अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। यहां तक की वह ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनकर बाहर भी निकल जाती है। 

यूजर ने दिया ऐसा रिएक्शन 

उन्होंने हाल ही में अपनी ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। उनकी इस तस्वीर पर लोगों के भर-भरकर कमेंट देखने को मिल रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- खुशी मुखर्जी एक ब्रांड है। वहीं एक और यूजर कमेंट करते हुए लिखता है-बहुत खूब। एक यूजर कमेंट कर लिखा- यह बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। 

