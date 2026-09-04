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खुशी कपूर ने मुंबई में खरीदा अपना आशियाना, 180 वर्ग फुट के फ्लैट की कीमत जानकर चौंक जाएंगे

Khushi Kapoor: बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर की बहन खुशी कपूर ने मुंबई के बांद्रा इलाके में एक अपार्टमेंट खरीदा है. उन्होंने 180 वर्ग फुट का इन्वेस्ट किया है, जिसकी कीमत चौंकाने वाली है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 4, 2026 5:18:53 PM IST

खुशी कपूर ने मुंबई में खरीदा अपार्टमेंट
खुशी कपूर ने मुंबई में खरीदा अपार्टमेंट


बॉलीवुड के तमाम सितारों की तरह अब खुशी कपूर का नाम भी उस लिस्ट में जुड़ गया है, जिन्होंने मुंबई में अपना आशियाना खरीदा है. सीआरई मैट्रिक्स द्वारा प्राप्त संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के मुताबिक, अभिनेत्री और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर ने मुंबई के बांद्रा वेस्ट में एक फ्लैट खरीदा है. जानिए इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की पूरी जानकारी. 

कितनी है कीमत?

सीआरई मैट्रिक्स द्वारा प्राप्त संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के मुताबिक, खुशी कपूर ने बांद्रा पश्चिम की 25वीं रोड स्थित समतादीप बिल्डिंग में 180 वर्ग फुट कारपेट एरिया वाला फ्लैट खरीदा है. इस संपत्ति का बिल्ट-अप एरिया 216 वर्ग फुट है. खुशी कपूर ने यह फ्लैट फारूक छागला से 63 लाख रुपये में खरीदा है. सौदे के लिए उन्होंने 3.15 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी चुकाई. संपत्ति का रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर 2026 को हुआ. रजिस्ट्रेशन मूल्य के आधार पर फ्लैट की कीमत करीब 35,000 रुपये प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया बैठती है.

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बांद्रा से बॉलीवुड का है खास कनेक्शन

बांद्रा और पाली हिल विशेष रूप से मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित इलाकों में से हैं. यह कई बॉलीवुड हस्तियों और धनी व्यक्तियों का घर होने के लिए प्रसिद्ध है. बांद्रा की लोकप्रियता फिल्म जगत के बीच इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह अंधेरी, वर्सोवा, जुहू और गोरेगांव फिल्म सिटी जैसे आस-पास के इलाकों में स्थित प्रमुख बॉलीवुड स्टूडियो के करीब है. दशकों से बॉलीवुड सितारे बांद्रा को अपना पसंदीदा आवासीय केंद्र मानते आए हैं, जिसके चलते पाली हिल मशहूर हस्तियों के जीवन का पर्याय बन गया है.

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Tags: khushi kapoor
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