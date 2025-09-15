दिशा पटानी के घर पर हुई गोलीबारी, घटना के बाद बहन खुशबू का पहला पोस्ट

खुशबू पटानी का पहला पोस्ट: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के बरेली स्थित घर पर हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है. इस चौंकाने वाली वारदात के बाद, जहां मुंबई पुलिस जांच में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ अभिनेत्री की बहन खुशबू पटानी ने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया पर एक बेहद महत्वपूर्ण पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए लोगों को आत्मरक्षा के जरूरी टिप्स दिए हैं, और अपने इस पोस्ट के जरिए समाज में सुरक्षा को लेकर एक अहम संदेश भी दिया है.

खुद का बचाव कैसे करें: खुशबू पटानी के जरूरी टिप्स

खुशबू पटानी (Khushboo Patani) ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो वीडियो शेयर किए हैं. एक वीडियो में उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को दुरुस्त रखने के बारे में जानकारी दी है, वहीं दूसरे वीडियो में उन्होंने घर पर रहते हुए सेल्फ-डिफेंस के कुछ खास उपाय बताए हैं. उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण डेटा केबल (Data Cabel) और लोहे के बोल्ट (Leather Belt) का इस्तेमाल करके आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं. इस वीडियो में उन्होंने जो बात कही, वह हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है. साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें इसकी क्या जरूरत है ? तो आज के इस कलयुग (kalyug) में पता नहीं कब क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता.

खुशबू ने दी पेपर स्प्रे रखने की सलाह

खुशबू पटानी ने आत्मरक्षा के लिए एक और कानूनी उपाय बताया है. उन्होंने लोगों से पेपर स्प्रे (Pepper Spray) रखने की अपील करते हुए कहा कि यह भारत में कानूनी है और बहुत प्रभावी भी है. उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर किसी को पेपर स्प्रे उपलब्ध होने में कोई समस्या आती है, तो वे ईमेल के जरिए उनसे संपर्क कर सकते हैं, और वह इसे उपलब्ध कराने में जल्द से जल्द मदद भी करेंगी.

वीडियो से किया मिला संदेश

खुशबू पटानी का यह पोस्ट सिर्फ सलाह तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह लोगों के लिए उनके समर्थन और देखभाल को भी दर्शाता है. उनके इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब जमकर तारीफ हो रही है. उनका यह पोस्ट ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इतनी कड़ी स्यूरिटी (Security) के बाद भी एक अभिनेत्री के घर के बाहर दो अज्ञात हमलावर अचानक से फायरिंग कर देते हैं. यह एक महत्वपूर्ण सबक है कि आज के दौर में हर किसी को खुद का बचाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए.