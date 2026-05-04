‘जब हम भैंस चराने…’ बिहारी स्टाइल में खेसारी लाल ने साने सत्तू, याद किए पुराने दिन, देखें वीडियो

Khesari Lal Yadav Viral Video: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपने देसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं. वे अक्सर जमीन से जुड़े स्वभाव के कारण सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में खेसारी लाल यादव की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो हाथों से सत्तू सानते नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने अपने बचपन के पलों को भी याद किया. उन्होंने बताया कि बचपन में वे भैंस चराने जाते थे और उस समय गमछे में सत्तू सानकर खाते थे. इस वीडियो में उन्होंने पुराने पलों को याद करने के साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon MX प्लेयर पर चल रहे शो ‘बैटल ग्राउंड’ में सपोर्ट की गुहार भी लगाई. उन्होंने कहा कि भोजपुरी भौकाल को जिताने के लिए सपोर्ट करें.

खेसारी ने याद किए बचपन के दिन

खेसारी लाल यादव ने एक वीडियो बनाकर पुराने समय को याद किया. उन्होंने कहा कि जब वो चवरा (खेतों) में भैंस चराने जाते थे, तो थाली लेकर नहीं जाते थे और गमछे में ही सत्तू सानकर खाते थे. ये गर्मी में बहुत ताकतवर खाना बताया जाता है. गमछे में सने सत्तू का स्वाद अलग ही होता है. अब खेसारी लाल यादव की ये वीडियो फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

गर्मियों में सत्तू खाने के गजब के फायदे

गर्मियों में सत्तू खाने के कई फायदे होते हैं. ये शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा और हाइड्रेटेड रखता है. सत्तू को प्रोटीन, फाइबर और आयरन का पावरहाउस कहा जाता है. ये गर्मियों में किसी जादू से कम नहीं है. कहा जाता है कि इसका सेवन करने से पाचन दुरुस्त रहता है. पेट को ठंडक मिलती है और ये शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है. जो लोग वजन घटाना चाहते हैं, उनके लिए सत्तू किसी वरदान से कम नहीं है. सत्तू खाने के बाद बार-बार भूख नहीं लगती और आप ओवरईटिंग करने से बच जाते हैं. रोजाना सुबह खाली पेट सत्तू का शरबत पीने से लू भी नहीं लगती.