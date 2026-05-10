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‘नागिन’ से मुकाबला होने पर क्या किया भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने, खुद किया खुलासा

khesari lal yadav priyanka chahar choudhary Love Story: भोजपुरी के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव और टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी के बीच 'प्यार' का रंग फैन्स को पसंद आ रहा है.

By: JP Yadav | Published: May 10, 2026 1:54:58 PM IST

मोहब्बत झगड़े से शुरू होती है, ये किसके लिए बोल गए खेसारी लाल यादव, किस खूबसूरत लड़की से हो गया प्यार
मोहब्बत झगड़े से शुरू होती है, ये किसके लिए बोल गए खेसारी लाल यादव, किस खूबसूरत लड़की से हो गया प्यार


khesari lal yadav priyanka chahar choudhary Love Story: भोजपुरी सिनेमा में वर्तमान में खेसारी लाल यादव सबसे बड़ा नाम बन चुके हैं. उनके नाम पर फिल्में और म्यूजिक वीडियोज सफल होने की गारंटी बन चुके हैं. फैन्स को भी उनकी फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज का इंतजार रहता है. सोशल मीडिया पर गौर करें तो उनके म्यूजिक वीडियोज के रील्स जमकर वायरल होते रहे हैं. प्राइम वीडियोज एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित हो रहे रियलिटी शो ‘बैटल ग्राउंड 2’ में बतौर मेंटोर शामिल हैं. यहां पर उनकी हर हफ्ते नोकझोंक फुकरा (अभिषेक मल्हन), राहुल चौधरी, प्रियंका चौधरी और निक्की तंबोली के साथ चलती रहती है. लेकिन सबसे ज्यादा नोकझोंक होती है एकता कपूर के सीरियल से चर्चा में आईं प्रियंका चौधरी से.

लोगों को पसंद आ रही प्रियंका चौधरी-खेसारी लाल की केमेस्ट्री

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने जब से रियलिटी शो बैटलग्राउंड सीजन 2 में मेंटर बनकर प्रवेश किया है तभी से प्रियंका चाहर चौधरी के साथ उनकी प्यार भरी नोकझोंक फैन्स को खूब पसंद आ रही है. खेसारी और प्रियंका चौधरी की केमिस्ट्री, फ्लर्टिंग और मजे मजेदार अंदाज फैन्स को खूब पसंद आ रहा है. एक एपिसोड में खेसारी लाल यादव एक्ट्रेस और नागिन सीरियल में ‘नागिन’ बनने वाली को रिझाने के लिए कभी शर्ट उतारकर बॉडी फ्लॉन्ट करते हैं तो कभी शायरी कहते दिखते हैं.  एक एपिसोड में खेसारी लाल यादव एक्ट्रेस प्रियंका चौधरी से कहते हैं-‘ इनकी तो बात ही निराली है, हंसी तो ये पहले लेकर गईं अभी सिर्फ उम्मीद बाकी है. मर तो हम पहले ही गए थे इनपर, अब सिर्फ  शरीर बाकी है.’ 

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झगड़े से शुरू होती है मोहब्बत

शनिवार (09 मई, 2026) को प्रसारित एपिसोड में वह कहते हैं कि मोहब्बत झगड़े से शुरू होती है और मुझे किसी से झगड़ा करना है. उनका इशारा प्रियंका चौधरी की ओर था.  हाल ही में एक एपिसोड में मेंटोर निक्की तंबोली कहती हैं कि वो कभी-कभी रो पड़ती हैं और यही वीकनेस नहीं टफनेस की निशानी है. इस पर खेसारी कहते हैं- ‘निक्की आप कमाल हैं, आप जितना चाहें रोएं मेरे पास रुमाल है.’

एंटरटेनमेंट को डोज देते हैं ट्रेंडिंग स्टार

यहां पर बता दें कि खेसारी लाल यादव रियलिटी शो ‘बैटल ग्राउंड 2’ भोजपुरी दबंग के मेंटोर हैं, जिसमें उनकी टीम में ट्विंकल चौरसिया, सचिन यादव उर्फ मैक्स यादव और दिव्यांशु हैं, जबकि एक प्रतियोगी हाल ही में सबसे निचले पायदान पर होने की वजह से बाहर हो चुकी हैं.  यहां पर बता दें कि खेसारी लाल यादव शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का नाम चंदा है. उनके दो बच्चे कृति यादव (बेटी) और ऋषभ यादव (बेटा) हैं.

Tags: khesari lal yadav
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