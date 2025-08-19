Khesari Lal Yadav: ‘पाप धोने वाले…’, प्रेमानंद महाराज पर ज्ञान देकर बुरे फंसे खेसारी लाल यादव, यूजर्स ने किया ऐसा ट्रोल…जिंदगी भर रहेगा याद!

Premanand Maharaj: भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव ने प्रेमानंद जी महाराज को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसके बाद से वे विवादों में घिर गए हैं। अपनी पोस्ट में खेसारी लाल ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी छवि सुधारने के लिए प्रेमानंद जी महाराज के पास जा रहे हैं। हालाँकि, इस दरम्यान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इस पोस्ट के बाद कुछ यूजर्स खेसारी पर भड़क गए और उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

Miss Universe India 2025: जानें कौन हैं मनिका विश्वकर्मा जिसने जीता मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज और लोगो का दिल

खेसारी की पोस्ट

खेसारी लाल यादव ने इंस्टाग्राम पर प्रेमानंद महाराज की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘एक अपील, जरा प्रेमानंद जी महाराज को महसूस कीजिए। कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत से लोग अपनी छवि बनाने के लिए वहाँ जाने लगे हैं। वे कोई पाप धोने वाली मशीन नहीं हैं। अगर सच्ची आस्था है, तो बस उनकी बातों पर विश्वास कीजिए। हर जगह प्रचार-प्रसार ठीक नहीं लगता। हर सुबह बहुत ज़्यादा ज्ञान लगता है, फिर भी ठीक है।’

एक अपील प्रेमानंद महाराज को बस अनुभूति कीजिए, कुछ दिन से नोटिस किए की कई लोग Image Making के लिए वहाँ जाने लगे हैं। वो पाप धोने वाले मशीन नहीं हैं। सच्ची श्रद्धा है तो बस उनके बातो को अनुसरण कीजिए। हर जगह प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं लगता । भोरे भोरे ज़्यादा ज्ञान लगे फिर भी ठीक… pic.twitter.com/Y9cBdvoLra — Khesari Lal Yadav (खेसारी) (@khesariLY) August 18, 2025

यूजर्स के कमेंट्स

इस पोस्ट पर लोग खेसारी को खरी-खोटी सुना रहे हैं। एक ने लिखा कि जो लोग खुद अश्लीलता फैलाते हैं, वे अब ज्ञान दे रहे हैं। एक ने लिखा कि आज अचानक वे ज्ञान देने लगे। एक ने लिखा कि आप भी पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं।

कहीं उन्होंने राज पर निशाना साधा

जबकि कुछ लोगों का मानना है कि खेसारी की यह टिप्पणी राज कुंद्रा पर है। दरअसल, कुछ दिन पहले शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने गई थीं। इस दौरान राज ने प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी दान करने की पेशकश भी की थी।

राज ने कहा था कि मैं आपकी सेहत जानता हूँ और अगर मैं आपको एक किडनी दान कर सकूँ तो मैं सौभाग्यशाली होऊँगा। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि अगर आप सब खुश हैं तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब तक मुझे बुलाया नहीं जाता, मैं इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाऊँगा।

ये मुस्लिम एक्ट्रेस कर बैठी अपने से 11 साल बड़े हिंदू एक्टर से प्यार, दिल के हुए 100 टुकड़े तो किया पाकिस्तानी क्रिकेटर संग निकाह