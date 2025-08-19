Home > भोजपुरी > Khesari Lal Yadav: ‘पाप धोने वाले…’, प्रेमानंद महाराज पर ज्ञान देकर बुरे फंसे खेसारी लाल यादव, यूजर्स ने किया ऐसा ट्रोल…जिंदगी भर रहेगा याद!

Premanand Maharaj:इस पोस्ट पर लोग खेसारी को खरी-खोटी सुना रहे हैं। एक ने लिखा कि जो लोग खुद अश्लीलता फैलाते हैं, वे अब ज्ञान दे रहे हैं।

Published By: Ashish Rai
Published: August 19, 2025 20:04:53 IST

Khesari Lal Yadav(खेसारी लाल यादव और भोजपुरी स्टार प्रेमानंद महाराज)

Premanand Maharaj: भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव ने प्रेमानंद जी महाराज को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसके बाद से वे विवादों में घिर गए हैं। अपनी पोस्ट में खेसारी लाल ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी छवि सुधारने के लिए प्रेमानंद जी महाराज के पास जा रहे हैं। हालाँकि, इस दरम्यान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इस पोस्ट के बाद कुछ यूजर्स खेसारी पर भड़क गए और उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। 

खेसारी की पोस्ट

खेसारी लाल यादव ने इंस्टाग्राम पर प्रेमानंद महाराज की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘एक अपील, जरा प्रेमानंद जी महाराज को महसूस कीजिए। कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत से लोग अपनी छवि बनाने के लिए वहाँ जाने लगे हैं। वे कोई पाप धोने वाली मशीन नहीं हैं। अगर सच्ची आस्था है, तो बस उनकी बातों पर विश्वास कीजिए। हर जगह प्रचार-प्रसार ठीक नहीं लगता। हर सुबह बहुत ज़्यादा ज्ञान लगता है, फिर भी ठीक है।’

यूजर्स के कमेंट्स

इस पोस्ट पर लोग खेसारी को खरी-खोटी सुना रहे हैं। एक ने लिखा कि जो लोग खुद अश्लीलता फैलाते हैं, वे अब ज्ञान दे रहे हैं। एक ने लिखा कि आज अचानक वे ज्ञान देने लगे। एक ने लिखा कि आप भी पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं।

कहीं उन्होंने राज पर निशाना साधा

जबकि कुछ लोगों का मानना है कि खेसारी की यह टिप्पणी राज कुंद्रा पर है। दरअसल, कुछ दिन पहले शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने गई थीं। इस दौरान राज ने प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी दान करने की पेशकश भी की थी।

राज ने कहा था कि मैं आपकी सेहत जानता हूँ और अगर मैं आपको एक किडनी दान कर सकूँ तो मैं सौभाग्यशाली होऊँगा। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि अगर आप सब खुश हैं तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब तक मुझे बुलाया नहीं जाता, मैं इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाऊँगा।

