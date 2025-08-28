Khesari Lal Yadav के नए Bhojpuri Song “प्यार बा प्यार बा” ने मचाया इंटरनेट पर तहलका, श्वेता महारा के कातिलाना डांस मूव्स पर आया लोगों का दिल

Khesari Lal Yadav Bhojpuri Song: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हमेशा चर्चा में बने रहते है फिर चाहे अपनी फिल्मों की वजह से हो या फिर अपने सुपरहिट भोजपुरी गानों की वजह से। हाल ही में एक बार फिर खेसारी लाल यादव सुर्खियों में छाए हुए हैं, उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म ‘श्री 420’ का नया गाना रिलीज किया है, जो अब पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है।

खेसारी लाल यादव का नया गाना “प्यार बा प्यार बा” हुआ रिलीज

दरअसल, आज यानी 28 अगस्त को खेसारी लाल यादव की आने वाली फिल्म ‘श्री 420’ का नया गाना “प्यार बा प्यार बा” (Pyar Ba Pyar Ba) रिलीज किया है, जो अब पूरे सोशल मीडिया और और यूट्यूब पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। इस नए भोजपुरी गाने में खेसारी लाल यादव, एक्ट्रेस श्वेता महारा (Shweta Mahara) के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं वहीं गाने में श्वेता महारा की सेक्सी अदाओं और कातिलाना डांस मूव्स ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया हैं, लोग उनके अंदाज के दीवाने हो गए है। वहीं खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) का दमदार स्टाइलिश अंदाज भी लोगों को काफी पसंद आ रहा हैं। कुछ ही घंटो पहले रिलीज हुए इस गाने ने अब तक 1.6 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। साथ ही फैंस खेसारी लाल यादव की इस फिल्मफिल्म ‘श्री 420’ का भी बेसब्री से इंतजार है।

फिल्म “श्री 420” में मिलेगा कॉमेडी के साथ रोमांस का तड़का

बता दें भोजपुरी गाने “प्यार बा प्यार बा” (Pyar Ba Pyar Ba) को खेसारी लाल यादव ने खूद अपनी दिल छू जाने वाली आवाज में गाया है और उनता साथ खुशी कलाकर ने दिया है, दोनों की आवाज में यह नया भोजपुरी गाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। इस गाने के बोल कृष्णा बेदर्दी ने लिखे हैं और म्यूजिक भी उन्होंने ही दिया है। फिल्म “श्री 420” की बात करें, तो यह एक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और श्वेता महारा (Shweta Mahara) के अलावा मधु शर्मा भी लीड रोल में नजर आने वाली है। फिल्म में खेसारी लाल यादव ठगों के सरदार बनने वाले है, जो की बहुत ही अनोखा किरदार है। फिल्म “श्री 420” में आपको कॉमेडी के साथ-साथ रोमांस का तड़का भी तड़का भी मिलेगा।