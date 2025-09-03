Khesari Lal New Song: रिलीज होते ही ट्रेंड पर छाया खेसारी का नया गाना ‘गईल जबसे मिल के’, यूट्यूब पर मचा तहलका

Bhojpuri Song Gail Jabse Mil Ke: भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) फिर एक बार इंटरनेट पर तहलका मचा रहे हैं। उनका नया गाना “गईल जबसे मिल के” (Gail Jabse Mil ke) हाल ही में रिलीज हुआ है और वायरल होने में एक सेकंड भी नहीं लगा। इस बार उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहीं हैं टीवी एक्ट्रेस स्वाति पांडे (TV Actress Swati Pandey), जिनकी हर झलक ने गाने को और भी खास बना दिया है।

सोशल मीडिया पर जैसे ही गाना लाइव हुआ, फैंस ने रील्स बनानी शुरू कर दी और ट्रेंडिंग का टाइटल भी तुरंत मिल गया। मनोरंजन का तगड़ा मिश्रण तैयार हो गया। खेसारी का अंदाज भले ही वही पुराने टॉप गानों की याद दिलाए लेकिन, स्वाति की केमिस्ट्री ने गाने को मानो और चमका ही दिया।

यह गाना केवल एक ट्रैक नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग का नया अध्याय बन गया है। जहां पहले “भीगे ना कजरवा हमार” और “दिलवा ले गईले राजा” जैसे हिट गानों ने खेसारी को भोजपुरी म्यूजिक के शिखर पर पहुंचाया, वहीं अब गईल जबसे मिल के एक नई ऊंचाई पर ले गया है।

गाने पर बन रहे रील्स

दर्शकों की प्रतिक्रिया भी शानदार रही। लोग गाने पर रील्स, डांस और डुप्लिकेट वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। म्यूजिक के प्यार और सोशल मीडिया की धमाल ने मिलकर गईल जबसे मिल के को तुरंत लोगों की फेवरेट लिस्ट में शामिल कर दिया है। तस्वीरों में दिख रही स्वाति का हाव-भाव, खेसारी का सहज और दिलकश एटीट्यूड इस वीडियो को वायरल बनाने की सबसे बड़ी वजह बन गई हैं।

म्यूजिक लवर्स की प्रतिक्रिया

यह गाना सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक ट्रेंड की शुरुआत है। फैंस और म्यूजिक लवर्स की प्रतिक्रिया से साफ पता चलता है कि खेसारी लाल यादव फिर से फिनिशिंग लाइन से लोग जुड़ने में कामयाब हो गए हैं और स्वाति पांडे ने फिर साबित कर दिया कि उनके साथ काम करना किसी भी गाने की सफलता की ऐसी चाबी है, जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता।