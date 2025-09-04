Home > भोजपुरी > इंटरटेन पर गदर काट रहा है खेसारी लाल यादव का नया Bhojpuri Song ‘गईल जबसे मिल के’ कुछ ही घंटो में मिले लाखों व्यूज, छाया टॉप ट्रेंड में

इंटरटेन पर गदर काट रहा है खेसारी लाल यादव का नया Bhojpuri Song ‘गईल जबसे मिल के’ कुछ ही घंटो में मिले लाखों व्यूज, छाया टॉप ट्रेंड में

New Bhojpuri Song: सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का नया भोजपुरा गाना 'गईल जबसे मिल के'' हुआ रिलीज, यूट्यूब पर कर रहा है जबरदस्त ट्रेंड, कुछ ही घंटो में मिले लाखों व्यूज। भोजपुरी गाने के वीडियो में खेसारी लाल यादव कर रहे हैं खूबसूरत एक्ट्रेस स्वाति पांडे के साथ ताबड़तोड़ रोमांस

Published By: chhaya sharma
Published: September 4, 2025 00:00:31 IST

Khesari Lal Yadav New Bhojpuri Song
Khesari Lal Yadav New Bhojpuri Song

Khesari Lal Yadav Bhojpuri Song: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अक्सर खबरों में बने रहते हैं, उनकी फिल्में और गाने रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा जाते है और टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाते हैं। हाल ही में एक बार फिर खेसारी लाल यादव चर्चा में आए हैं, एक्टर का एक नया गाना रिलीज हुआ है, जो अब सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ा रहा है और सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। 

खेसारी लाल यादव का नया भोजपुरी गाना ‘गईल जबसे मिल के” हुआ रिलीज

दरअसल, हाल ही में खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने अपना नया भोजपुरी गाना ‘गईल जबसे मिल के” (Gaayil Jabse Mil Ke) रिलीज किया है, जो अब युट्यूब पर धमाल मचा रहा है। इस भोजपुरा गाने के वीडियो में खेसारी लाला स्वाति पांडे के प्यार में गिरफ्तार नजर आ रहे हैं और उनके साथ रोमांस कर रहे हैं। एक्ट्रेस का सेक्सी और बोल्ड अंदाज लोगों को उनका दिवाना बना रहा हैं। एक्ट्रेस का दीवानगी भरा स्टाइल, लोगों को मजेदार लग रहा है। भोजपुरी गाने ‘गईल जबसे मिल के” में खेसारी लाल यादव स्वाति पांडे से कहते है  ‘जबसे तू गईल मिलके… हम हो गईनी बिना दिल के। गाने में एक्ट्रेस के कातिलाना डांस मूव्स भी लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। 

खूद अपनी खूबसूरत आवाज में गाया गाना

बता दें इस नए भोजपुरी गाने ”गईल जबसे मिल के” (Gaayil Jabse Mil Ke) को खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने खूद अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है। इस गाने को संगीत आशीष वर्मा ने दिया है और इसके लिरिक्स कृष्णा बेदर्दी ने लिखे हैं। वहीं गाने का निर्देशन और कोरियोग्राफ लक्की विश्वकर्मा ने किया है। गाने को रिलीज हुए कुछ ही घंटे हुए है और इस गानो को अब तक लाखों से ज्यादा व्यूज और हजारो कमेंट मिल चुके हैं।  खेसारी लाल यादव के इस नए भोजपुरी गाना ‘गईल जबसे मिल के” को सोशल मीडिया पर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग इस पर रील्स भी बना रहे हैं

