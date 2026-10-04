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आज भी काजल राघवानी के प्यार में मरते हैं खेसारी? भोजपुरी एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा, जानिए कैसे सेट पर एक-दूसरे पर दिल हार बैठे थे एक्टर्स

Khesari Lal Yadav-Kajal Raghwani Love Story: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के अफेयर की चर्चा अक्सर होती रहती है. इस बार 'राइज एंड फॉल 2' शो में खुद एक्ट्रेस ने खेसारी संग अपने प्यार का खुलासा किया है. जानिए उन्होंने क्या कहा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 4, 2026 5:01:42 PM IST

काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव
काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव


भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के प्यार के कई किस्से हैं, जो अक्सर सामने आते रहते हैं. कहा जाता है कि दोनों कभी एक-दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे. अब इस बात का खुद एक्ट्रेस ने खुलासा किया है और कहा कि 5 साल तक दोनों एक-दूसरे के साथ थे. इतना ही नहीं, काजल राघवानी ने कहा कि खेसारी को काजल जैसी लड़की प्यार करने वाली कभी नहीं मिलेगी. आइए जानते हैं अभिनेत्री ने क्या क्या बताया. 

खेसारी लाल यादव को बताया सबसे अच्छा को-स्टार

‘राइज एंड फॉल 2’ का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें काजल राघवानी और मनीष कश्यप साथ में बैठकर बातें करते दिख रहे हैं. इस दौरान मनीष कश्यप भोजपुरी अभिनेत्री ने सवाल करते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री में कई लोगों के साथ काम किया. किससे साथ काम करने में सबसे अच्छा लगा? इस पर एक्ट्रेस खेसारी लाल यादव का नाम लेती हैं. आगे वह कहती हैं, ‘जितना भी हमने काम सीखा है वो खेसारी जी से. हार्डवर्क करना आदि.’

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कैसे शादीशुदा एक्टर को दिल दे बैठी काजल राघवानी?

इसके आगे मनीष कश्यप काजल से पूछते हैं कि उन्हें खेसारी से कैसे प्यार हो गया, वो तो शादीशुदा थे? इसके बाद काजल राघवानी कहती हैं, ‘मैं ऐसी पहली लड़की नहीं हूं, जिसने शादीशुदा से प्यार किया. ऐसे पहले भी कई लड़कियां कर चुकी हैं.’ आगे एक्ट्रेस ने बताया, ‘साथ में काम करते-करते आकर्षण हो गया और प्यार हो गया. पांच साल तक हम साथ में रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को एक-दूसरे से प्यार था.’

‘मेरी जैसी मिलेगी नहीं उन्हें प्यार करने वाली’

अभिनेत्री ने आगे बातचीत के दौरान कहा, ‘उन्हें मेरी जैसी प्यार करने वाली कभी मिलेगी नहीं. वो जीवन भर मुझे याद करेंगे और आज भी वो याद करते होंगे.’

यह खबर भी पढ़ें: ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद यामी गौतम और आदित्य धर ने छोड़ा मुंबई? इस खूबसूरत शहर को बनाया अपना आशियाना!

Tags: Kajal RaghwaniKhesari Kajal Love Storykhesari lal yadavKhesari Lal Yadav Kajal Raghwani
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