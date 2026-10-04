आज भी काजल राघवानी के प्यार में मरते हैं खेसारी? भोजपुरी एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा, जानिए कैसे सेट पर एक-दूसरे पर दिल हार बैठे थे एक्टर्स

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के प्यार के कई किस्से हैं, जो अक्सर सामने आते रहते हैं. कहा जाता है कि दोनों कभी एक-दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे. अब इस बात का खुद एक्ट्रेस ने खुलासा किया है और कहा कि 5 साल तक दोनों एक-दूसरे के साथ थे. इतना ही नहीं, काजल राघवानी ने कहा कि खेसारी को काजल जैसी लड़की प्यार करने वाली कभी नहीं मिलेगी. आइए जानते हैं अभिनेत्री ने क्या क्या बताया.

खेसारी लाल यादव को बताया सबसे अच्छा को-स्टार

‘राइज एंड फॉल 2’ का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें काजल राघवानी और मनीष कश्यप साथ में बैठकर बातें करते दिख रहे हैं. इस दौरान मनीष कश्यप भोजपुरी अभिनेत्री ने सवाल करते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री में कई लोगों के साथ काम किया. किससे साथ काम करने में सबसे अच्छा लगा? इस पर एक्ट्रेस खेसारी लाल यादव का नाम लेती हैं. आगे वह कहती हैं, ‘जितना भी हमने काम सीखा है वो खेसारी जी से. हार्डवर्क करना आदि.’

कैसे शादीशुदा एक्टर को दिल दे बैठी काजल राघवानी?

इसके आगे मनीष कश्यप काजल से पूछते हैं कि उन्हें खेसारी से कैसे प्यार हो गया, वो तो शादीशुदा थे? इसके बाद काजल राघवानी कहती हैं, ‘मैं ऐसी पहली लड़की नहीं हूं, जिसने शादीशुदा से प्यार किया. ऐसे पहले भी कई लड़कियां कर चुकी हैं.’ आगे एक्ट्रेस ने बताया, ‘साथ में काम करते-करते आकर्षण हो गया और प्यार हो गया. पांच साल तक हम साथ में रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को एक-दूसरे से प्यार था.’

‘मेरी जैसी मिलेगी नहीं उन्हें प्यार करने वाली’

अभिनेत्री ने आगे बातचीत के दौरान कहा, ‘उन्हें मेरी जैसी प्यार करने वाली कभी मिलेगी नहीं. वो जीवन भर मुझे याद करेंगे और आज भी वो याद करते होंगे.’

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