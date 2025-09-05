मैं ज़िंदा हूं, अभी मारो मत भाई…जानिए क्यों भोजपुरी सुपरस्टार को कहनी पड़ी ये बात, फैंस का भी फूटा गुस्सा!

Khesari Lal Yadav News: भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर एक्टर खेसारी लाल यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक्टर की मौत हो गई है और इस खबर के सामने आते ही हर किसी को बड़ा सदमा लगा है और उनके फैंस बेहद दुखी हो गए हैं। लेकिन क्या खेसारी लाल यादव की मौत की ये खबर सच है या झूठ? तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला

खेसारी लाल यादव की हुई मौत?

दरअसल, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव दुनिया में नहीं रहे ये खबर अब सोशल मीडिया आग की तरह फैल रही है और इस दर्दनाक खबर को सुन उनके तमाम चाहने वालो को बड़ी झटका लगा है और हर जगह खूब हंगामा मच गया है। कई यूजर्स दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। वही फैंस के लिए ऐसी खबर पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव की मौत की ये खबर बिल्कुल तरह से झूठ, एक्टर को कुछ नहीं हुआ है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। इस बात का खुलासा खूद खेसारी लाल यादव ने एक पोस्ट शेयर कर के किया है।

रे हम ज़िंदा बानी🤔 मत मुवाओ सन हमरा के अभी भाई लोग 🙏🏻 https://t.co/MStcFseDNy — Khesari Lal Yadav (खेसारी) (@khesariLY) September 4, 2025

खेसारी लाल यादव ने किया पोस्ट कहा- झूठी है मेरी मौत की खबर

खेसारी लाल यादव ने अपनी मौत की झूठी खबर फैलने से रोकने के लिए अपने एक्स (Twitter) अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है और बताया है कि ये खबर गलत है। खेसारी लाल ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा ‘मैं अभी जिंदा हूं, मुझे मरा हुआ मत बताओ अभी भाई लोग.’ । एक्टर की इस पोस्ट के सामने आने के बाद फैंस को सांस में सांस आई है और वो बेफिक्र हुए हैं और वहीं कुछ फैंस खेसारी लाल यादव की मौत की झूठी खबर फैलाने के लिए बेहद गुस्सा कर रहे है और जमकर आलोचना भी कर रहे हैं।

खेसारी लाल यादव हुए थे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल

बता दें कि खेसारी लाल यादव इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं पिछे दिनों एक्टर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक महिला फैन के साथ बदसलूकी और डबल मीनिंग बात करते नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कई यूजर्स द्वारा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था