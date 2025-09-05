Home > भोजपुरी > मैं ज़िंदा हूं, अभी मारो मत भाई…जानिए क्यों भोजपुरी सुपरस्टार को कहनी पड़ी ये बात, फैंस का भी फूटा गुस्सा!

Khesari Lal Yadav Death News: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की मौत की खबर पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुकी हैं और इस दुखभरी खबर सामने आने के बाद फैंस बेहद सदमनें में नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दे कि खेसारी लाल यादव की मौत की ये खबर फेक है और इस बाद का खुलासा खुद एक्टर ने एक पोस्ट के जरिए किया है।

Published By: chhaya sharma
Published: September 5, 2025 12:42:00 IST

Khesari Lal Yadav Death News
Khesari Lal Yadav Death News

Khesari Lal Yadav News: भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर एक्टर खेसारी लाल यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक्टर की मौत हो गई है और इस खबर के सामने आते ही हर किसी को बड़ा सदमा लगा है और उनके फैंस बेहद दुखी हो गए हैं। लेकिन क्या खेसारी लाल यादव की मौत की ये खबर सच है या झूठ? तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला

खेसारी लाल यादव की हुई मौत?

दरअसल, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव दुनिया में नहीं रहे ये खबर अब सोशल मीडिया आग की तरह फैल रही है और इस दर्दनाक खबर को सुन उनके तमाम चाहने वालो को बड़ी झटका लगा है और हर जगह खूब हंगामा मच गया है। कई यूजर्स दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। वही फैंस के लिए ऐसी खबर पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव की मौत की ये खबर बिल्कुल तरह से झूठ, एक्टर को कुछ नहीं हुआ है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। इस बात का खुलासा खूद खेसारी लाल यादव ने एक पोस्ट शेयर कर के किया है। 

खेसारी लाल यादव ने किया पोस्ट कहा- झूठी है मेरी मौत की खबर

खेसारी लाल यादव ने अपनी मौत की झूठी खबर फैलने से रोकने के लिए अपने एक्स (Twitter) अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है और बताया है कि ये खबर गलत है। खेसारी लाल ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा  ‘मैं अभी जिंदा हूं, मुझे मरा हुआ मत बताओ अभी भाई लोग.’ । एक्टर की इस पोस्ट के सामने आने के बाद फैंस को सांस में सांस आई है और वो बेफिक्र हुए हैं और वहीं कुछ फैंस खेसारी लाल यादव की मौत की झूठी खबर फैलाने के लिए बेहद गुस्सा कर रहे है और जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। 

खेसारी लाल यादव हुए थे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल

बता दें कि खेसारी लाल यादव इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं पिछे दिनों एक्टर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक महिला फैन के साथ बदसलूकी और डबल मीनिंग बात करते नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कई यूजर्स द्वारा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था

Tags: khesari lal yadavkhesari lal yadav deathkhesari lal yadav death news
