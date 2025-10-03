Khesari Lal ने आकांक्षा पुरी संग ऐसे लगाए ठुमके, सिजलिंग केमिस्ट्री ने उड़ा दिया गर्दा, ‘लाल घघरी’ वायरल

Khesari Akanksha chemistry: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari lal yadav) एक बार फिर फैंस के दिलों पर छा गए हैं. इस बार उनके साथ नजर आ रही हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी, और दोनों की सिजलिंग केमिस्ट्री ने तो गदर ही काट दिया है. हाल ही में रिलीज हुआ गाना “लाल घघरी” सोशल मीडिया और यूट्यूब पर धूम मचा रहा है.

गाने को रिलीज होते ही कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज मिल चुके हैं और ये तेजी से ट्रेंडिंग लिस्ट की तरफ बढ़ रहा है.

गाने की खासियत

इस गाने में खेसारी और आकांक्षा की एनर्जी, मस्ती और जबरदस्त डांस मूव्स ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है. आवाज दी है खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने. वहीं, म्यूजिक दिया है आर्या शर्मा ने. बोल लिखे हैं श्याम जी श्याम ने और कोरियोग्राफी की है एमके गुप्ता जॉय ने.

यहां देखें गाने का वीडियो

वीडियो देखकर साफ समझ आता है कि मेकर्स ने इस गाने पर काफी मेहनत की है. गाने की शूटिंग, विजुअल्स और खेसारी-आकांक्षा की रोमांटिक केमेस्ट्री ने इसे एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है.

फिल्म “अग्निपरीक्षा” से जुड़ा है गाना

आपको बता दें कि “लाल घघरी” भोजपुरी फिल्म ‘अग्निपरीक्षा’ का हिस्सा है. फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं लाल बाबू पंडित, जबकि प्रोड्यूसर हैं सुरेंद्र यादव. कहानी लिखी है राकेश त्रिपाठी ने और कैमरा संभाला है आर.आर. प्रिंस ने.

मेकर्स का मैसेज

गाने को रिलीज करते हुए मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा- “लाल घघरी अब यूट्यूब पर आ चुका है. जल्दी से देखिए, प्यार और आशीर्वाद दीजिए और कमेंट में बताइए कि गाना कैसा लगा.”