Viral Song: 10 करोड़ लोगों ने देख डाला खेसारी-आम्रपाली का ये रोमांस, इस गाने ने यूट्यूब पर लगा दी है आग!

जहां एक तरफ बड़े पर्दे पर ब्लॉकबस्टर फिल्मों का शोर है, वहीं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक गाना YouTube पर तहलका मचा रहा है. भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसे तो कई बड़े कलाकार हैं, लेकिन जब बात फेवरेट जोड़ियों की आती है, तो खेसारी लाल और आम्रपाली दुबे का नाम सबसे ऊपर आता है. इनके गानों को लोग पागलों की तरह देखते हैं, और इसी कड़ी में इनका गाना ‘हरियरकी ओढ़निया’ इंटरनेट पर छाया हुआ है.

फैंस ने दिया ढेर सारा प्यार

इस रोमांटिक गाने ने हाल ही में 100 मिलियन (10 करोड़) व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है. यह दिखाता है कि फैंस के बीच भोजपुरी फिल्मों का कितना जबरदस्त क्रेज है. इस कामयाबी पर आम्रपाली दुबे ने अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर गाने का पोस्टर शेयर करते हुए फैंस को शुक्रिया कहा.

उन्होंने लिखा “फिल्म ‘डोली सजा के रखना’ के गाने ‘हरियरकी ओढ़निया’ को 100 मिलियन व्यूज दिलाने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया. पूरा गाना SRK Music चैनल पर जाकर देखें.”

गाने और फिल्म के बारे में कुछ खास बातें

यह गाना फिल्म ‘डोली सजा के रखना’ का हिस्सा है, जिसे खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. गाने के बोल विजय चौहान ने लिखे हैं और इसका म्यूजिक आर्य शर्मा ने तैयार किया है.

फिल्म: डोली सजा के रखना (2022)

डायरेक्टर: रजनीश मिश्रा

प्रोड्यूसर: रोशन सिंह

स्टार कास्ट: खेसारी लाल यादव, आम्रपाली दुबे, रक्षा गुप्ता और विनोद मिश्रा

आम्रपाली दुबे

आम्रपाली दुबे की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है. उन्होंने 2014 में फिल्म ‘निरहुआ हिंदुस्तानी’ से अपने करियर की शुरुआत की थी और तब से वो लगातार हिट फिल्में दे रही हैं. उनकी एक्टिंग हो या डांस, फैंस हर चीज के दीवाने हैं. यही वजह है कि उनके गाने रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगते हैं.

