केपटाउन में ग्लैमर का तड़का, ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ से पहले फरहाना और रुहानिका की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

Khatron Ke Khiladi 15: टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के 15वें सीजन की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है. शो के अधिकतर प्रतिभागी पहले ही दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन पहुंच चुके हैं और शो के होस्ट रोहित शेट्टी के आने का इंतजार कर रहे हैं. शूटिंग शुरू होने से पहले ही केपटाउन का माहौल पूरी तरह मनोरंजन और ग्लैमर से भर गया है. प्रतिभागी यहां के खूबसूरत नजारों के बीच समय बिता रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार अपनी तस्वीरें साझा कर रहे हैं.

केपटाउन में ग्लैमर का तड़का

इसी बीच शो से जुड़ी दो प्रतिभागियों, फरहाना भट्ट और रुहानिका धवन, ने अपने ग्लैमरस फोटोशूट से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. दोनों की तस्वीरें केपटाउन की प्राकृतिक खूबसूरती के बीच शूट की गई हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.

रुहानिका धवन का बोल्ड और स्टाइलिश लुक

अभिनेत्री रुहानिका धवन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उनका बदला हुआ और स्टाइलिश अंदाज नजर आ रहा है. इन तस्वीरों में रुहानिका ने लाल रंग का क्रॉप टॉप, डेनिम स्कर्ट और उसी से मेल खाती जैकेट पहनी है. इसके साथ उन्होंने धूप के चश्मे से अपने लुक को और आकर्षक बनाया है. उनके आत्मविश्वास और मुस्कुराहट ने तस्वीरों को और भी खास बना दिया है. फैंस ने इन तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटाया है और कमेंट में दिल और आग वाले प्रतीकों के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है.

फरहाना भट्ट का सिल्वर लुक बना चर्चा का विषय

दूसरी ओर फरहाना भट्ट ने केपटाउन पहुंचते ही अपने ग्लैमरस फोटोशूट से इंटरनेट पर आग लगा दी है. उन्होंने सिल्वर रंग की बॉडीकॉन ड्रेस में कई तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें उनका स्टाइलिश अंदाज और आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है. कुछ तस्वीरों में फरहाना अपने बालों को हवा में लहराते हुए पोज देती दिखाई दे रही हैं, जबकि कुछ में वह कैमरे की ओर आत्मविश्वास से मुस्कुराती नजर आती हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं.

शो से पहले ही बढ़ा उत्साह

शो की शूटिंग शुरू होने से पहले ही प्रतिभागियों की यह झलक दर्शकों में उत्साह बढ़ा रही है. केपटाउन की खूबसूरत लोकेशन और प्रतिभागियों का ग्लैमरस अंदाज शो को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ा रहा है.