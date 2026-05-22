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Khatron Ke Khiladi 15: फिर धमाल मचाने आ रहे रोहित शेट्टी, खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 की पहली झलक आई सामने

Khatron Ke Khiladi 15: एक बार फिर धमाल मचाने आ रहा है खतरों के खिलाड़ी का नया सीजन. आइए जानते हैं कि कब शुरू होगा और कौन-कौन होगा शामिल-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 22, 2026 3:39:25 PM IST

Khatron Ke Khiladi 15: फिर धमाल मचाने आ रहे रोहित शेट्टी, खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 की पहली झलक आई सामने


Khatron Ke Khiladi 15: बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक और शो होस्ट रोहित शेट्टी एक बार फिर अपने लोकप्रिय शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के साथ टीवी पर वापसी कर रहे हैं. इस बार शो की शूटिंग केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो चुकी है. सभी कंटेस्टेंट्स पहले ही वहां पहुंच चुके हैं और अब शूटिंग का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. रोहित शेट्टी ने भी सेट पर पहुंचकर शो की शुरुआत कर दी है.

रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी शानदार एंट्री दिखाई देती है. वो हेलीकॉप्टर से स्टाइलिश अंदाज में उतरते नजर आए, जो हमेशा की तरह एक्शन और ग्रैंड लेवल पर था. उनकी ये एंट्री फैंस के बीच काफी चर्चा में है और शो को लेकर उत्साह और बढ़ गया है.

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 सोशल मीडिया पर शेयर किया खास मैसेज

वीडियो शेयर करते हुए रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि वो इस शो के 10वें सीजन को होस्ट कर रहे हैं और ये उनके दिल के बेहद करीब है. उन्होंने दर्शकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इतने सालों से मिल रहे प्यार के लिए वो आभारी हैं. साथ ही उन्होंने वादा किया कि ये सीजन पहले से ज्यादा धमाकेदार और रोमांचक होगा.

 कब शुरू होगा ‘खतरों के खिलाड़ी 15’

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की शुरुआत जुलाई महीने में हो सकती है. इस बार शो में कई नए और पुराने कंटेस्टेंट्स एक साथ नजर आएंगे. नए चेहरों में अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट, ओरी, हर्ष गुजराल, शगुन शर्मा और रुहानिका धवन शामिल हैं. वहीं पुराने और चर्चित खिलाड़ी जैसे रुबीना दिलैक, करण वाही, ऋत्विक धनजानी, अविका गोर, जैस्मिन भसीन और विशाल आदित्य सिंह भी शो में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे.

शो की पहली झलक सामने आने के बाद लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. हर सीजन की तरह इस बार भी स्टंट, एक्शन और एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का देखने की उम्मीद है. रोहित शेट्टी की मौजूदगी ने शो को और भी खास बना दिया है.

Tags: entertainment newsKhatron Ke Khiladi 15Rohit Shetty
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