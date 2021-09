नई दिल्ली. हफ्तों स्टंट के बाद, लोकप्रिय टीवी अभिनेता अर्जुन बिजलानी रविवार (26 सितंबर) को ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ के विजेता बने। ‘इश्क में मरजावां’ स्टार ने दिव्यांका त्रिपाठी और विशाल आदित्य सिंह को हराकर रियलिटी शो जीता, जिसे रोहित शेट्टी होस्ट करते हैं। वह प्रतिष्ठित ट्रॉफी, एक नई स्विफ्ट कार और 20 लाख रुपये का नकद पुरस्कार अपने साथ ले गए।

दिव्यांका ‘केकेके 11’ की पहली उपविजेता रही, जबकि विशाल ने तीसरा स्थान हासिल किया। तीनों के अलावा, फिनाले एपिसोड में श्वेता तिवारी और वरुण सूद भी टॉप फाइव में नजर आए। एविक्शन स्टंट जीतने में नाकाम रहने के बाद श्वेता और वरुण को शो से बाहर कर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन और दिव्यांका के बीच महज बीस सेकेंड का अंतर था। ‘मिले जब हम हम’ के अभिनेता ने एक झटके से शो जीता।

