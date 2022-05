नई दिल्ली, यश की फिल्म और साउथ की फिल्मों में से सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म केजीएफ के दूसरे भाग ने भारत में अपनी रिकॉर्ड तोड़ कमाई से तो इतिहास रच ही दिया है साथ ही में अब फिल्म के रिकार्ड्स में दक्षिणी कोरिया का नाम भी शुमार हो गया है.

प्रशांत नील की फिल्म ‘केजीएफ चैप्टर-2’ के चर्चे इन दिनों हर कहीं हैं. इस फिल्म ने सिनेमाघरों में तहलका मचा रखा है. अब इस फिल्म के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है. रोज़ बॉक्स ऑफिस पर नए-नए रिकॉर्ड कायम करने वाली इस फिल्म को लेकर इंडियन मूवीज़ द्वारा किया गया पोस्ट एक और नए रिकॉर्ड को बता रहा है.

Language was never a barrier for him, he showed it to Indian Cinema

Now the craze reached outside the country as well#KGFChapter2 got a special screening in south Korea 🔥

Proud moment for us ❤️ #YashBOSS #TeamYash @TheNameIsYash

#KGF2inKorea #KGF2 pic.twitter.com/EpRz7eJM8z

