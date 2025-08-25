Dinesh Mangaluru: ‘केजीएफ’ के इस एक्टर ने कहा दुनिया को अलविदा, शोक में डूब गई पूरी साउथ इंडस्ट्री

Dinesh Mangaluru Death News: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक दुख भरी खबर सामने आई है। इस खबर से पूरी साउथ इंडस्ट्री में मातम छा गया है। सीनियर कन्नड़ अभिनेता दिनेश मंगलुरु का निधन हो गया है। इस खबर से उनके परिवार और करीबी दोस्तों पर गहरा असर पड़ा है। उन्होंने आज 25 अगस्त को उडुपी जिले के कुंदापुरा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। निधन की खबर से पूरी इंडस्ट्री में दुख का माहौल है।

दिनेश मंगलुरु का हुआ निधन

वरिष्ठ निर्देशक पी शेषाद्रि ने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त के निधन की खबर साझा करते हुए कहा, “आज सुबह (25 अगस्त) लंबी बीमारी के बाद उडुपी जिले के कुंदापुर में उनका निधन हो गया।” “कला निर्देशक, कलाकार, निर्माता, दोस्त दिनेश मैंगलोर नहीं रहे…. चले जाओ दोस्त।” अभिनेता माथा कोप्पल ने एक भावभीनी पोस्ट के साथ दिनेश को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, “रंगमंच अभिनेता, फिल्म अभिनेता, कला निर्देशक, करीबी जीवन दिनेश मैंगलोरू नहीं रहे।

इन फिल्मों में निभाए यादगार किरदार

दिनेश मंगलुरु ने कई यादगार सहायक और निगेटिव किरदार निभाए हैं। पर्दे पर अपने शानदार अभिनय देख लोग हैरान रह जाते थे। उन्होंने अपने अंदाज से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक आर्ट डायरेक्टर के तौर पर की थी। केजीएफ में बॉम्बे डॉन की शानदार भूमिका निभाकर उन्होंने काफी अलग पहचान बनाई थी। इसके अलावा वह स्माइल, अतिथि, प्रेमा, नागमंडला और शुभम जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुके है।

