Ketan Agarwal Murder Case: पुणे हत्याकांड में क्यों आ रहा रश्मिका मंदाना का नाम? क्या है उनकी फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ से कनेक्शन? एक्ट्रेस के बचाव में बोले राहुल रविंद्रन

Siya Goyal and Ketan Agarwal Case: हाल ही में निर्देशक राहुल रविंद्रन ने अपनी तेलुगु फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ (जिसमें रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में हैं) को लेकर इंटरनेट पर ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है.

इस फिल्म को कुछ लोग केतन अग्रवाल हत्याकांड से जोड़ रहे थे. एक सोशल मीडिया यूजर ने फिल्म की कहानी की तुलना फिल्म से की थी, जिस पर रविंद्रन ने स्पष्ट किया कि उनकी फिल्म एक बिल्कुल अलग मुद्दे पर आधारित है; खासकर महिलाओं द्वारा झेले जाने वाले सूक्ष्म और रोजमर्रा के सामाजिक उत्पीड़न पर.

क्या है पूरा मामला?

एक X यूजर ने फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ का एक स्टिल शेयर करते हुए सुझाव दिया कि इस तरह की फिल्में महिलाओं के पक्ष में कुछ खास कहानियों को उजागर करके पुणे हत्याकांड जैसे मामलों की सच्चाई को “छिपाने” का काम करती हैं. इसके बाद एक अन्य यूजर ने राहुल रविंद्रन को टैग करते हुए उनसे “महिलाओं द्वारा पुरुषों पर किए गए अत्याचारों पर एक फिल्म बनाने” का अनुरोध किया.

सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को दिया जवाब

X पर इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, रविंद्रन ने कहा कि उन्हें “महिलाओं द्वारा पुरुषों पर किए गए अत्याचार बिल्कुल भी नज़र नहीं आते.” एक लंबे नोट में उन्होंने लिखा, “मैं कुछ ऐसी भयानक घटनाएं देखता हूँ जिनमें समाज-विरोधी महिलाएं जघन्य अपराध करती हैं. दूसरी ओर… मैं एक ऐसी व्यवस्था देखता हूं जो सदियों से चली आ रही है और महिलाओं का दम घोंटती है… जो अदृश्य, रोज़मर्रा के छोटे-छोटे हमलों के ज़रिए उन्हें अपनी पहचान सीमित करने पर मजबूर करती है. यह उन्हें एक समान दुनिया नहीं देती. यह मेरा दृष्टिकोण है. मैंने अपने आस-पास कई महिलाओं को इसके कारण चुपचाप पीड़ित होते देखा है और मैंने इस कहानी के माध्यम से इसे व्यक्त करने का निर्णय लिया. एक पुरुष होने के नाते मैंने इसके लिए ज़िम्मेदारी महसूस की… क्योंकि मुझे सत्ता के समीकरण से लाभ मिलता है.”

I don’t claim to know everything bro… so educate me if I am wrong. But I don’t see atrocities of ‘women’ on ‘men’ at all. I see some horrible incidents of sociopathic human beings who happen to be women, committing horrible crimes. On the other hand… I see a self sustaining… https://t.co/dwx5Ig3kIu — Rahul Ravindran (@23_rahulr) June 25, 2026

हालांकि, रविंद्रन ने यह भी कहा कि उन्हें केतन अग्रवाल हत्याकांड की पूरी जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, “मैंने अभी तक इस मामले की पूरी जानकारी नहीं पढ़ी है… मैं पढ़ूंगा. और अगर मुझे कोई दिलचस्प कहानी मिलेगी तो मैं वो भी करूंगा. लेकिन वो किसी एक महिला द्वारा किए गए अपराध के बारे में होगी. महिलाओं द्वारा पुरुषों पर किए गए अपराधों के बारे में नहीं. मेरी समझ में दोनों में फर्क है. ध्यान रहे, ऐसे अपराध बेहद भयावह होते हैं. लेकिन मैं जो करने की कोशिश कर रहा था वो बिल्कुल अलग है. उसका ऐसे अपराधों से कोई लेना-देना नहीं है.”

पुणे हत्याकांड के बारे में

पुणे हत्याकांड में पुलिस ने बताया कि सिया ने केतन को लोहागढ़ किले में लाने के कई प्रयास किए थे. 14 जून को भी वो दोनों वहां साथ ट्रेकिंग के लिए गए थे. पुलिस के अनुसार, उस दौरे के दौरान उसने कथित तौर पर केतन को एक चट्टान से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन केतन किसी तरह एक झाड़ी को पकड़ने में कामयाब रहा. जब केतन ने उससे पूछा कि उसने उसे धक्का क्यों दिया, तो सिया ने कथित तौर पर उसे बताया कि वहां एक सांप था और उसने उसे बचाने के लिए ऐसा किया. बता दें कि केतन की हत्या 18 जून को हुई थी, जिसका आरोप उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पर है.