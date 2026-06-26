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केतन अग्रवाल केस के बीच रश्मिका की फिल्म द गर्लफ्रेंड क्यों आई चर्चा में; विवाद पर डायरेक्टर राहुल रविंद्रन ने क्या कहा?

The Girlfriend Movie: केतन अग्रवाल मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. अब इस बीच रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड की कहानी सुर्खियों में आ गई है. एक यूजर ने फिल्म का एक सीन शेयर करते हुए फिल्म की कहानी पर सवाल उठाए है और यहां तक की डायरेक्टर राहुल रविंद्रन को टैग भी किया है, जिसपर डायरेक्टर ने सफाई दी है.

By: Shristi S | Published: June 26, 2026 9:23:57 PM IST

केतन अग्रवाल केस के बीच रश्मिका की फिल्म द गर्लफ्रेंड क्यों आई चर्चा में?
केतन अग्रवाल केस के बीच रश्मिका की फिल्म द गर्लफ्रेंड क्यों आई चर्चा में?


Rahul Ravindran on Ketan Case: केतन अग्रवाल मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. पुलिस के मुताबिक केतन अग्रवाल को उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी ने लोहागढ़ किले से एक खड्ड में धक्का देकर मार डाला था. शुरू में, घटना का कारण ट्रेकिंग के दौरान गलती से गिरना बताया गया था. 

अब इस बीच रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड की कहानी सुर्खियों में आ गई है. एक यूजर ने फिल्म का एक सीन शेयर करते हुए फिल्म की कहानी पर सवाल उठाए है और यहां तक की डायरेक्टर राहुल रविंद्रन को टैग भी किया है, जिसपर डायरेक्टर ने सफाई दी है.

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फिल्म द गर्लफ्रेंड खबरों में क्यों है?

जैसे-जैसे केस की और डिटेल्स सामने आ रही हैं, यह सुर्खियों में बना हुआ है. कहा जाता है कि फिल्में वही दिखाती हैं जो असल ज़िंदगी में होता है. अब, ऐसा ही एक मामला सामने आया है. एक यूज़र ने द गर्लफ्रेंड का एक सीन शेयर करते हुए कहा कि ऐसी फिल्में कुछ औरतों की कहानियां दिखाती हैं लेकिन पुणे मर्डर केस जैसी असलियत को छिपा देती हैं. इसके बाद, एक और यूजर ने राहुल रविंद्रन को टैग किया और उनसे औरतों द्वारा मर्दों पर किए गए ज़ुल्म पर एक फिल्म बनाने की रिक्वेस्ट की. रविंद्रन ने अब इस मामले पर सफाई दी है.

रविंद्रन ने अपनी सफाई में क्या कहा?

अपने लंबे नोट में, राहुल रविंद्रन ने लिखा कि मैं ऐसी औरतों से जुड़ी डरावनी घटनाएं देखता हूं जो सोशियोपैथिक होती हैं और भयानक जुर्म करती हैं. दूसरी तरफ… मैं एक ऐसा सिस्टम देखता हूं जो सदियों से है और औरतों का गला घोंटता है… जो उन्हें रोज़ाना नजरअंदाज सहने और छोटी-मोटी बातों से अपनी पहचान को सीमित करने के लिए मजबूर करता है. यह उन्हें एक बराबर की दुनिया से दूर रखता है.

उन्होंने आगे कहा कि यह मेरा नजरिया है. मैंने अपने आस-पास कई औरतों को इस वजह से चुपचाप सहते देखा है. और मैंने इस कहानी के जरिए इसे बताने का फ़ैसला किया. एक आदमी होने के नाते, मुझे ऐसा करने की ज़िम्मेदारी महसूस हुई क्योंकि मुझे उस पावर इक्वेशन से फ़ायदा होता है. राहुल रवींद्रन ने यह भी कहा कि उन्हें केतन अग्रवाल मर्डर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. वह आगे की डिटेल्स देखेंगे और अगर उन्हें कहानी पसंद आई, तो वह इस पर फ़िल्म बनाने की कोशिश करेंगे.

Tags: Ketan Agrawal Murder CaseRashmika Mandanna
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