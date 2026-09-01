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KBC का ‘गूगल बॉय’ कौटिल्य पंडित, जिसने ‘हॉट सीट’ पर पहुंचकर अमिताभ बच्चन को किया हैरान; अब कहां और किस हाल में है वो ‘जीनियस’?

जेईई एग्जाम पास करने के बावजूद हरियाणा के 'गूगल बॉय' कौटिल्य पंडित ने आईआईटी को नहीं चुना, बल्कि दुनिया की नंबर-1 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया और 25 लाख की स्कॉलरशिप हासिल कर देश का नाम रोशन किया है.

By: Kajal Jain | Published: September 1, 2026 5:19:03 PM IST

KBC का 'गूगल बॉय' कौटिल्य पंडित, जिसने 'हॉट सीट' पर पहुंचकर अमिताभ बच्चन को किया हैरान; अब कहां और किस हाल में है वो 'जीनियस'?
KBC का 'गूगल बॉय' कौटिल्य पंडित, जिसने 'हॉट सीट' पर पहुंचकर अमिताभ बच्चन को किया हैरान; अब कहां और किस हाल में है वो 'जीनियस'?


बचपन में अपनी गजब की याददाश्त और तेज दिमाग से पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाले हरियाणा के ‘गूगल बॉय’ कौटिल्य पंडित एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं. करनाल के कोहांड गांव के रहने वाले कौटिल्य वही बच्चा है, जिसने महज 5 साल की उम्र में दुनिया भर के देशों की राजधानियों, भूगोल और आबादी जैसी जटिल जानकारियां ऐसे याद कर ली थीं कि बड़े-बड़े धुरंधर भी दंग रह गए थे. ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के मंच पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर अपनी इंटेलिजेंट का लोहा मनवाने वाला कौटिल्य अब बड़ा हो चुका है और अपनी जिंदगी की एक नई और शानदार पारी खेल रहा है. साल 2025 में 12वीं बोर्ड परीक्षा में 93 फीसदी अंक हासिल करने और जेईई (JEE) की कठिन परीक्षा पास करने के बावजूद इस जीनियस लड़के ने आईआईटी (IIT) के बजाय दुनिया की नंबर-1 यूनिवर्सिटी यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रास्ता चुना. आज वह ऑक्सफोर्ड के प्रतिष्ठित कॉलेज में फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग, कॉस्मोलॉजी व डार्क मैटर जैसे विषयों पर रिसर्च करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं. 25 लाख रुपये की स्कॉलरशिप पाकर इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे कौटिल्य का यह सफर आज के युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है.

आईआईटी ठुकराकर क्यों पहुंचे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी?

जब कौटिल्य पंडित ने साल 2025 में जेईई (JEE) मेन और एडवांस्ड दोनों परीक्षाएं पास कर ली थीं, तो हर किसी को उम्मीद थी कि वह देश के किसी टॉप आईआईटी संस्थान में दाखिला लेंगे. लेकिन उन्होंने सबको चौंकाते हुए दुनिया की नंबर-1 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुना. ऑक्सफोर्ड में उन्हें ‘मास्टर ऑफ फिजिक्स’ की पढ़ाई के लिए चुना गया और साथ ही 25 लाख रुपये की भारी-भरकम स्कॉलरशिप भी मिली थी. उन्होंने अक्टूबर 2025 से अपनी क्लासेस शुरू की, लेकिन अब कौन बनेगा करोड़पति से सामने आ रहीं प्रेरणादायक कहानियों के बीच, इस शो के फैन्स एक बार फिर इस ब्रिलिएंट माइंट को मिस कर रहे हैं. 

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फिजिक्स से प्यार और क्वांटम कंप्यूटिंग का क्रेज

बचपन से ही असाधारण बौद्धिक क्षमता (आईक्यू लेवल 130 से 150) वाले कौटिल्य का सबसे पसंदीदा विषय फिजिक्स यानी भौतिकी रहा है. उन्हें साधारण पढ़ाई के अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग, प्लाज्मा फिजिक्स, डार्क मैटर, पार्टिकल थ्योरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भविष्य की टेक्नोलॉजी वाले विषयों में गहरी दिलचस्पी है. उनका सपना एक बेहतरीन वैज्ञानिक बनकर मानवता के कल्याण के लिए इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रिसर्च करना है. बता दें कि कुछ साल पहले बचपन के नन्हे कौटिल्य ने एक टीवी शो में अंतरिक्ष में जाने और उड़ने वाली कार बनाने का दावा किया था.

दादाजी की प्रेरणा और केबीसी से मिली थी ग्लोबल पहचान

कौटिल्य के इस शानदार सफर के पीछे उनके परिवार और खासकर उनके दादाजी का बहुत बड़ा हाथ है. बचपन में जब वह अजीबोगरीब और कठिन सवाल पूछते थे, तो उनके दादाजी ने ही उनकी जिज्ञासा को सही दिशा दी. इसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन के मशहूर शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में आने के बाद उन्हें पूरे देश में ‘गूगल बॉय’ के रूप में पहचान मिली. इसके अलावा  कौटिल्स के देश के महामहिम राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणव मुखर्जी के अलावा तमाम सेलिब्रिटी और कपिल शर्मा जैसे रियालिटी शो में भी बुलाया गया था. आज हरियाणा का यह लाल दुनियाभर में भारत का डंका बजा रहा है.

ये भी पढ़ें:- क्या सच में ‘ग्रीक गॉड’ जैसे दिखते हैं ऋतिक रोशन? एक्टर की तस्वीर देखकर ग्रीस में रहने वाली लड़की ने दिया ऐसा शॉकिंग रिएक्शन!

Tags: amitabh bachchankaun banega crorepati
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