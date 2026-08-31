KBC 18: कौन है प्रगति दिनेश कलपेकर? डॉक्टर बनने का टूटा सपना, IFS बनने की जिद पाली; ‘हॉट सीट’ पर बैठकर वो कर दिखाया, बन गईं शो की स्टार!

KBC 18: ज़िंदगी की राहें हमेशा सीधी नहीं होतीं, और सपनों के रास्ते में आने वाली बाधाएं अक्सर इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं. लेकिन असली विजेता वही है जो अंधेरों से लड़कर रोशनी की तरफ कदम बढ़ाता है. कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक दास्तां लेकर सोनी टीवी के लोकप्रिय मंच ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ (KBC 18) पर पहुंचीं अमरावती की बेटी प्रगति दिनेश कलपेकर. महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने वाली प्रगति की यह कहानी सिर्फ एक गेम शो का हिस्सा नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने का जज्बा रखता है. एक चाय बेचने वाले पिता की बेटी, जो संघर्षों से भरा रास्ता नापते हुए आगे बढ़ी और आज सरकारी कार्यालय में जूनियर क्लर्क है. प्रगति का सपना यही खत्म नहीं होता, वह यूपीएससी उम्मीदवार हैं और आईएफएस बनने का सपना देख रही हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं. जब प्रगति हॉट सीट पर बैठीं तो उनका जज्बा और हौंसला अपने आप स्क्रीन पर चमकने लगा. आइए जानते हैं कौन हैं प्रगति दिनेश कलपेकर और केबीसी में उन्होंने कितनी प्राइज मनी जीती?

कौन हैं प्रगति दिनेश कलपेकर?

प्रगति दिनेश कलपेकर मूल रूप से महाराष्ट्र के अमरावती की रहने वाली हैं. उनके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाकर अपने पूरे परिवार का पालन-पोषण करते हैं. आर्थिक तंगी के बावजूद उनके माता-पिता ने बच्चों की पढ़ाई को हमेशा सबसे ऊपर रखा. बचपन में पैसों की तंगी और पारिवारिक मुश्किलों के कारण प्रगति को पढ़ाई के लिए अपने नानी के घर भेज दिया गया था. हालात ऐसे थे कि उनके छोटे भाई को भी पांच साल की उम्र तक यह पता नहीं चल पाया था कि उसकी कोई बड़ी बहन भी है. वर्तमान में प्रगति अमरावती के डिवीज़नल इंफॉर्मेशन ऑफिस में जूनियर क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं/ वह अपने पिता और छोटे भाई के साथ पहली बार मुंबई आईं और केबीसी 18 के मंच पर पहुंचीं, जिसे उन्होंने अपने जीवन का एक बेहद खास और यादगार अनुभव बताया.

डॉक्टर बनने का टूटा सपना और भाई का साथ

शो के दौरान अमिताभ बच्चन से बात करते हुए प्रगति ने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि वह शुरू में एक डॉक्टर बनना चाहती थीं और इसके लिए उन्होंने नीट (NEET) की परीक्षा की तैयारी भी की थी. हालांकि, एमबीबीएस में सीट न मिलने के कारण उन्हें बीडीएस (BDS) में एडमिशन लेना पड़ा. अपने कई दोस्तों को एमबीबीएस करते देख वह काफी निराश और डिप्रेशन में चली गई थीं. प्रगति ने बताया कि असफलता के बाद खुद पर दोबारा भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस बुरे वक्त में उनके छोटे भाई ने उन्हें बड़े भाई की तरह संभाला और आगे की परीक्षाओं के लिए प्रेरित किया.

आईएफएस अधिकारी बनने का नया सपना

किताबें पढ़ने की शौकीन प्रगति ने हार नहीं मानी. बीडीएस की पढ़ाई के बाद अब उनका अगला और बड़ा लक्ष्य देश सेवा करना है. वह यूपीएससी की तैयारी करके एक ‘आईएफएस’ (Indian Foreign Service) अधिकारी बनना चाहती हैं. अपनी इसी लगन और ज्ञान के बल पर उन्होंने केबीसी के खेल में शानदार प्रदर्शन किया.

केबीसी में 12 लाख के सवाल पर डगमगाईं

प्रगति का केबीसी का सफर काफी रोमांचक रहा. उन्होंने बिना किसी लाइफलाइन के शुरुआती 25,000 रुपये के पड़ाव को पार किया. इसके बाद 2 लाख के सवाल के लिए उन्होंने ऑडियंस पोल और 5 लाख के सवाल के लिए महाफ्लिप लाइफलाइन का इस्तेमाल किया. सुपर संदूक राउंड खेलने के बाद उन्होंने 50:50 लाइफलाइन चुनी.

7.5 लाख रुपये के सवाल का सही जवाब देने के बाद वह 12 लाख रुपये के महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचीं. उनसे पूछा गया सवाल था—

1914 में कनाडा के आव्रजन कानूनों को चुनौती देने के लिए ‘कमागाटा मारू’ जहाज को किसने चार्टर किया था?

विकल्प थे: A. सोहन सिंह भाकना, B. लाला हरदयाल, C. बाबा गुरुदित सिंह, D. करतार सिंह सराभा.

हालांकि प्रगति के पास 50:50 लाइफलाइन बची हुई थी, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया और विकल्प ‘D’ (करतार सिंह सराभा) को लॉक कर दिया. यह जवाब गलत साबित हुआ, क्योंकि सही उत्तर ‘बाबा गुरुदित सिंह’ था. इस एक भूल की वजह से वे 12 लाख रुपये जीतने से चूक गईं और नियम के अनुसार प्राइज मनी घटकर 5 लाख रुपये रह गई. इसके बावजूद, प्रगति 5 लाख रुपये की सम्मानजनक राशि के साथ-साथ करोड़ों दर्शकों के दिलों में अपनी एक गहरी और प्रेरणादायक छाप छोड़कर वापस लौटीं.

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