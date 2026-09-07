KBC 18: 22 साल की उम्र में पहले UPSC क्रैक किया, जीते 50 लाख! पिता पर था कर्ज, फिर कैसे रातों-रात स्टार बने विकास सिंह पंवार!

Vikas Singh Panwar Crack UPSC Win 50 Lakh KBC 18: महज 22 साल की उम्र में जब ज्यादातर युवा अपने करियर की शुरुआत को लेकर उलझन में रहते हैं, तब हिमाचल के एक छोटे से गांव के रहने वाले विकास सिंह पंवार ने इतिहास रच दिया है! विकास ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी सीएसई 2025 में ऑल इंडिया रैंक 159 हासिल कर बड़ा कमाल कर दिया. लेकिन उनकी यह सफलता सिर्फ इतनी ही नहीं है; यूपीएससी के रिजल्ट आने से कुछ महीने पहले ही विकास ने अमिताभ बच्चन के मशहूर शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC सीजन 17) के हॉट सीट पर बैठकर 50 लाख रुपये कैश भी जीत लिए थे! शिमला के जुबली गांव से ताल्लुक रखने वाले विकास के पिता सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं. दिल्ली के मशहूर हिंदू कॉलेज से पॉलीटिकल साइंस में पढ़ाई करने वाले विकास की यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. आर्थिक तंगी से लड़ते हुए स्कॉलरशिप के सहारे तैयारी करने वाले विकास का यह सफर हर उस युवा के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है, जो अपनी मेहनत के दम पर दुनिया बदलना चाहता है. आइए जानते हैं इस यंग टैलेंट की संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी.

KBC के हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने जीता 50 लाख का कैश

विकास सिंह पंवार की किस्मत का सितारा तब चमका जब उन्होंने सोनी टीवी के पॉपुलर शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) के सीजन 17 में हिस्सा लिया. बिग बी अमिताभ बच्चन के सामने खेलते हुए विकास ने अपनी गजब की सूझबूझ और नॉलेज के दम पर 50 लाख रुपये की बड़ी रकम जीत ली. हैरानी की बात यह है कि जब उनसे 1 करोड़ रुपये के सवाल पर रिस्क न लेते हुए गेम छोड़ने का फैसला किया, तो उन्होंने मजाक में उस आखिरी सवाल का जो तुक्का लगाया था, वह बिल्कुल सही निकला! शो के दौरान जब अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा था कि वे इस पैसे का क्या करेंगे, तो विकास का जवाब दिल जीत लेने वाला था—उन्होंने कहा था कि वे इस प्राइज मनी से अपने पिता द्वारा पढ़ाई के लिए लिया गया कर्ज चुकाना चाहते हैं.

शिमला के छोटे से गांव से दिल्ली के हिंदू कॉलेज तक का सफर

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कूपवी के जुबली गांव से ताल्लुक रखने वाले विकास का सफर आसान नहीं था. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डीएवी न्यू शिमला स्कूल से पूरी की और 12वीं कक्षा में स्टेट टॉपर रहे. इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आए और देश के प्रतिष्ठित ‘हिंदू कॉलेज’ (दिल्ली यूनिवर्सिटी) में एडमिशन लिया. उन्होंने पॉलीटिकल साइंस (ऑनर्स) में ग्रेजुएशन किया और यही विषय आगे चलकर उनके यूपीएससी की सफलता की सबसे बड़ी ताकत बना. कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने यूजीसी-नेट की परीक्षा भी पास कर ली थी और फिलहाल वे पॉलीटिकल साइंस से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर रहे हैं.

जब पैसों की कमी बनी रुकावट, तो स्कॉलरशिप ने दिखाई नई राह

गांव से निकलकर दिल्ली जैसे शहर में रहकर यूपीएससी की तैयारी करना किसी भी छात्र के लिए आर्थिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण होता है. विकास के सामने भी पैसों की तंगी एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी. लेकिन कहते हैं न कि लगन सच्ची हो तो रास्ते खुद-ब-खुद निकल आते हैं. विकास को ‘NEXT IAS’ के नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए फुल स्कॉलरशिप मिल गई. इस मदद की वजह से उन्हें बिना किसी आर्थिक दबाव के जीएस फाउंडेशन कोर्स और करंट अफेयर्स की बेहतरीन कोचिंग मिल गई, जिसने उनकी पहली ही कोशिश में AIR 159 लाने की राह को आसान कर दिया.

यूपीएससी में गड़े झंडे, पहले ही प्रयास में लहराया परचम

विकास सिंह पंवार ने यूपीएससी सीएसई 2025 की परीक्षा में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए कुल 2,025 अंकों में से शानदार 988 अंक हासिल किए. इसमें उनके लिखित परीक्षा (रिटन) के 787 अंक और पर्सनालिटी टेस्ट (इंटरव्यू) के 201 अंक शामिल रहे. महज 22 साल की उम्र में पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस-आईपीएस बनने का यह सफर साबित करता है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो गांव की गलियों से निकलकर देश के सबसे बड़े मुकाम को भी हासिल किया जा सकता है. विकास की यह सफलता आज के युवाओं के लिए एक जीता-जागता उदाहरण है कि मेहनत और सही दिशा कभी असफल नहीं होने देती.

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