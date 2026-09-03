KBC 18: कौन है कृष्ण कुमावत? टाइल्स लगाने वाला ‘दिहाड़ी मजदूर’ अपने टेलेंट से जीता 50 लाख; ‘करोड़पति’ बनने के सवाल पर छोड़ी हॉट सीट!

KBC 18: रोज़ के सिर्फ 800 रुपये कमाने वाले एक साधारण ‘टाइल मिस्त्री’ ने कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर ऐसा भौकाल मचाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई. राजस्थान के रहने वाले कृष्ण कुमावत ने अपनी मेहनत और टेलेंट के दम पर केबीसी 18 के मंच पर 50 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि जीत ली है. कृष्ण कुमावत ने कक्षा 12 तक पढ़ाई की लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी. इसलिए कृ्ष्ण कुमावत ने कलम-किताब छोड़कर हाथ में औजार उठाने का फैसला किया और घर के हालात सुधारने के लिए निकल पड़े. यह काम भी आसान नहीं था. दिनभर लोगों के घरों में टाइल्स लगाने के बाद, कृष्ण कुमावत घर लौटते, रात का खाना खाते और लालटेन लेकर वापस पढ़ाई में जट जाते थे. जब वो महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे, तो उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से साबित कर दिया कि हौसलों से बड़ी कोई डिग्री नहीं होती. हालांकि, जब बात 1 करोड़ रुपये के सवाल पर आई, तो उन्होंने समझदारी दिखाते हुए बिना रिस्क लिए खेल छोड़ना ही बेहतर समझा. उनकी सफलता की कहानी आज हर किसी के लिए प्रेरणास्रोत बन रही है कि ‘कैसे एक दिहाड़ी मजदूर ने अपनी मेहनत, लगन और टेलेंटके दम पर करोड़पति बनने का सफर भी तय कर सकता है.

800 रुपये दिहाड़ी वाला मिस्त्री कैसे बना केबीसी का स्टार?

राजस्थान के शांपुरा के रहने वाले कृष्ण कुमावत पिछले 10-15 सालों से घरों, रसोईयों और बाथरुम में टाइल्स लगाने का काम कर रहे हैं. उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 12वीं के बाद ही उन्हें पढ़ाई छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी पड़ी. उनके पिता भी यही काम करते थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें भी इसी पेशे में उतरना पड़ा. लेकिन कृष्ण के अंदर कुछ नया सीखने की ललक कभी खत्म नहीं हुई. वे दिनभर मेहनत मजदूरी करने के बाद रात को सुकून से पढ़ाई करते थे. कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर पहुंचना उनके लिए किसी सपने जैसा था, क्योंकि मायानगरी मुंबई की ओर बढ़ते कदम उनके लिए नया एक्सपीरिएंस होने वाला था जिसके लिए उन्हें एयरप्लेन की टिकट भी दी गई थी. जब वो हॉट सीट पर बैठे तो गेमिंग स्किल्स और समझदारी से एक-एक करके सारे पड़ाव पार किए और महाफ्लिप व 50:50 जैसे लाइफलाइन्स का सही इस्तेमाल करते हुए सीधे 50 लाख रुपये के मुकाम पर पहुंच गए.

टाइल्स लगाने वालों के साथ भेदभाव पर छलका दर्द

अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे कृष्ण कुमावत ने अपनी जिंदगी के कड़वे एक्सपीरिएंस को भी खुलकर शेयर किया. उन्होंने बताया कि कैसे समाज में लेबर क्लास और मिस्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है. कई बार जब वे किसी के घर टाइल्स लगाने जाते हैं, तो उन्हें घर के अंदर बैठने या खाना खाने तक की इजाजत नहीं दी जाती. यहाँ तक कि पानी मांगने पर भी बर्तन धोने वाले नल या अलग बर्तन की तरफ इशारा कर दिया जाता है. इसके विपरीत, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले इंजीनियरों को इज्जत और चाय-नाश्ता बड़े प्यार से दिया जाता है. कृष्ण ने बड़ी बेबाकी से कहा कि यह फर्क सिर्फ डिग्री और शिक्षा का है, जो एक आम मजदूर को वह सम्मान नहीं मिलने देता जिसका वह असल में हकदार है. उनके इस दर्द भरे खुलासे ने वहां मौजूद हर शख्स को इमोशनल कर दिया.

50 लाख जीतने के बाद क्या है कृष्ण का अगला सपना?

जब कृष्ण कुमावत केबीसी के मंच पर पहुंचे थे, तब उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 2500 रुपये थे और वे 11 सदस्यों वाले अपने बड़े परिवार का अकेला सहारा थे. लेकिन 50 लाख रुपये जीतने के बाद उनकी जिंदगी की कई मुश्किलें आसान होने वाली हैं. कृष्ण का सबसे पहला सपना अपने उस पुराने घर को ठीक कराना है जो बारिश के दिनों में टपकता है और जिस घर में उन्होंने दूसरों के यहां टाइल्स लगाई हैं, अब वे अपने ही आशियाने को खूबसूरत टाइल्स से सजाना चाहते हैं. इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक प्यारा सा मंगलसूत्र खरीदने की इच्छा भी जताई. लेकिन इन सबके ऊपर उनका सबसे बड़ा सपना अपने बच्चों की बेहतरीन शिक्षा है. कृष्ण ने साफ कर दिया कि वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी वही काम करें जो वे खुद करते हैं. वे अपने बच्चों को पढ़ा-लिखाकर एक बड़ा इंजीनियर बनाना चाहते हैं ताकि समाज में उन्हें पूरा मान-सम्मान मिल सके.

1 करोड़ जीतने वाले थे कृष्ण कुमावत?

कृष्ण कुमावत का सफर आखिरकार 1 करोड़ रुपये के सवाल पर आकर रुका. उनके सामने सवाल था कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कांग्रेसमैन रहते हुए पाइथागोरस थ्योरम (Pythagorean theorem) का एक ओरिजिनल प्रूफ प्रकाशित किया था?

विकल्प थे:-

1. जैक टेलर

2. जेम्स बुकानन

3. रदरफोर्ड बी हेस

4. जेम्स ए गारफील्ड

इसका सही जवाब जेम्स ए गारफील्ड था जो आगे चलकर अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति बने. उन्होंने कांग्रेस सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पाइथागोरस प्रमेय का ओरिजिनल प्रूफ विकसित किया जो 1876 में प्रकाशित हुआ था, जो उनके अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से कई साल पहले की बात है.

अचानक क्यों छोड़ दिया 1 करोड़ का सवाल?

कृष्ण के पास अब कोई लाइफलाइन नहीं बची थी, और उन्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वे कोई सही जवाब दे सकें. इसलिए, उन्होंने सुरक्षित रास्ता चुना और 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार लेकर घर लौट गए. वो अपनी अब तक की जीती हुई रकम को खोना नहीं चाहते थे इसलिए समझदारी दिखाते हुए क्विट करने का फैसला किया. इसी के साथ उनका केबीसी 18 का सफर समाप्त हुआ. भले ही वे 1 करोड़ के सवाल पर अटक गए हों, लेकिन अपनी कहानी और इंटेलिजेंस के जरिए वो केबीसी के इस सीजन के सबसे यादगार चेहरे बन गए. सोशल मीडिया पर उनके 800 रुपये दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने से लेकर 50 लाख रुपये जीतने के स्मार्ट स्टेप की जमकर तारीफ हो रही है.,

ये भी पढ़ें:- ‘रात में 41 गंदे कॉल्स और जान से मारने की धमकियां’ फिर हीरो बनने के चक्कर में विवेक ओबेरॉय ने की ऐसी गलती, बर्बाद हुआ करियर; ऐश्वर्या ने भी तोड़ा नाता!