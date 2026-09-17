KBC 18: कौन हैं सीतामढ़ी की ‘लेडी टार्जन’ मधुबाला? महानायक अमिताभ बच्चन भी हुए कायल, जीते 3.20 लाख, बिग-बी से मिला बेहद खास तोहफ़ा!

KBC 18 Sitamarhi Contestant Madhubala Lady Tarzan: टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी गेम शो ‘कैन बनेगा करोड़पति’ यानी KBC 18 में इन दिनों एक नाम की बहुत चर्चा हो रही है, और वो हैं बिहार के सीतामढ़ी की रहने वाली मधुबाला. KBC के मंच पर सिर्फ सवालों के जवाब देना ही खेल का हिस्सा नहीं होता, बल्कि यहां हर कंटेस्टेंट की अपनी एक जिंदगी की कहानी होती है जो दर्शकों का दिल जीत लेती है. मधुबाला जब हॉट सीट पर बैठीं, तो उन्होंने न सिर्फ शानदार खेल दिखाते हुए 3.20 लाख रुपये की धनराशि अपने नाम की, बल्कि अपनी प्रेरणादायक और संघर्ष भरी कहानी से महानायक अमिताभ बच्चन का भी दिल जीत लिया. अमिताभ बच्चन उनकी शख्सियत और उनके बोलने के अंदाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्यार से मधुबाला को एक नया और अनोखा नाम दे दिया- ‘लेडी टार्जन’. यह नाम सुनते ही सोशल मीडिया और टीवी पर छा गया. सीतामढ़ी की एक साधारण लड़की से लेकर नेशनल टेलीविजन के इस बड़े मंच तक पहुंचने का उनका यह सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. आइए जानते हैं कौन हैं मधुबाला और क्या है उनकी इस खास यात्रा की पूरी कहानी.

क्यों चर्चा में हैं सीतामणी की मधुबाला?

बिहार के सीतामढ़ी जिले से ताल्लुक रखने वाली मधुबाला ने जब KBC 18 के मंच पर कदम रखा, तो वह किसी आम कंटेस्टेंट की तरह ही थीं. लेकिन उनकी सादगी, संघर्षों से भरी जिंदगी और बात करने के अनोखे अंदाज ने जल्द ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. ग्रामीण परिवेश से निकलकर देश के सबसे बड़े मंच तक पहुंचना और अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर सवालों के जवाब देना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था. उनकी इस यात्रा ने साबित कर दिया कि हौसला हो तो इंसान किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है.

क्यों अमिताभ बच्चन ने दिया ‘लेडी टार्जन’ नाम?

KBC के सेट पर अमिताभ बच्चन कंटेस्टेंट्स के साथ पर्सनल बातचीत करने के लिए भी जाने जाते हैं. जब मधुबाला ने अपने जीवन के अनुभवों और संघर्षों को शो पर शेयर किया, तो अमिताभ बच्चन उनकी पर्सनालिटी से बेहद प्रभावित हुए. उनके बात करने के बेबाक अंदाज और अनोखे लाइफस्टाइल को देखकर महानायक ने उन्हें मंच पर ही ‘लेडी टार्जन’ का स्पेशल टाइटल दे दिया. यह पल शो का सबसे बड़ा हाइलाइट बन गया और इस नाम ने दर्शकों के बीच एक अलग ही एक्साइटमेंट जगा दी.

3.20 लाख रुपये जीते, मिला खास एक्सपीरिएंस

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