कौन हैं रेशमा लकड़ा? KBC में झारखंड की बेटी का जलवा, अमिताभ बच्चन के सामने बोलीं- ‘मैं सिमडेगा की लड़की हूं, सबको पछाड़ दूंगी’

KBC 18 Inspiring Story: झारखंड के छोटे से जिले सिमडेगा की रहने वाली रेशमा लकड़ा ने इन दिनों देश के सबसे पॉपुलर शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) के मंच पर ऐसा जलवा बिखेरा कि हर कोई देखता रह गया! सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में हेड फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर काम करने वाली रेशमा KBC के 31वें एपिसोड में नजर आईं. हालांकि, वो फास्टेस्ट उंगली फर्स्ट के दौरान हॉट सीट तक पहुंचने से थोड़ा सा चूक गईं, लेकिन अमिताभ बच्चन के सामने उनके कॉन्फिडेंस और बेबाक अंदाज ने सबका दिल जीत लिया. शो में जब बिग बी ने पूछा कि सिमडेगा कहां है, तो रेशमा ने गर्व से बताया कि यह झारखंड का एक ट्राइबल-डोमिनेटेड जिला है. उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा, ‘मैं सिमडेगा की लड़की हूं, सबको पछाड़ दूंगी!’

रेशमा ने न सिर्फ अपनी काबिलियत दिखाई, बल्कि अपने गृह जिले को ‘हॉकी की नर्सरी’ बताते हुए देश को इसकी असली पहचान से रूबरू कराया. उन्होंने गर्व से भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी सलीमा टेटे का जिक्र किया, जो उन्हीं के गांव बड़की छप्पर से ताल्लुक रखती हैं. सलीमा का नाम लेते ही पूरा स्टूडियो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. रेशमा ने बताया कि कैसे वो लखनऊ में ऑडिशन देने से लेकर मुंबई तक के इस सफर में अपने पति गौरव बेक के साथ पहुंचीं. उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ सिमडेगा बल्कि पूरे झारखंड में जश्न का माहौल है और हर कोई उनकी इस शानदार जर्नी पर गर्व महसूस कर रहा है.

कौन हैं रेशमा लकड़ा? छोटे से गांव से केबीसी के मंच तक का सफर

सिमडेगा के बड़की छप्पर गांव की रहने वाली और फिलहाल ठाकुरटोली में रहने वाली रेशमा की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा है. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जॉन्स स्कूल, फरसाबेडा से की और सिमडेगा कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया. आज वो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में हेड फॉरेस्ट गार्ड की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद नेशनल टीवी के इस बड़े मंच पर पहुंचना और अपनी इंटेलिजेंस का लोहा मनवाना, रेशमा की कड़ी मेहनत और कभी न हार मानने वाले जज्बे की कहानी कहता है.

क्यों मशहूर है सिमडेगा?

अमिताभ बच्चन के सामने रेशमा ने जिस अंदाज में सिमडेगा की पहचान रखी, उसने हर किसी का ध्यान खींचा. उन्होंने बताया कि यह जिला सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि देश को बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी देने वाली ‘नर्सरी’ है. रेशमा ने अपने ही गांव की बेटी और इंडियन हॉकी स्टार सलीमा टेटे का नाम लेकर यह साबित कर दिया कि यहां की मिट्टी में खेल का ऐसा हुनर बसता है जो इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन कर रहा है. स्टूडियो में बैठे दर्शकों ने भी इस बात पर जोरदार तालियां बजाईं.

बदल रही है तस्वीर, आगे बढ़ रही हैं ट्राइबल महिलाएं

रेशमा ने KBC के मंच से एक बहुत बड़ा और पॉजीटिव मैसेज दिया. उन्होंने कहा कि आज सिमडेगा की तस्वीर तेजी से बदल रही है. अब यहां की आदिवासी महिलाएं सिर्फ खेलों में ही नहीं, बल्कि पढ़ाई, सरकारी नौकरियों और हर दूसरे क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं. रेशमा का मानना है कि अगर हौसला पक्का हो, तो छोटे शहरों और गांवों के लोग भी बड़े मंचों पर अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हैं.

जैसे ही रेशमा के KBC में शामिल होने की खबर सिमडेगा पहुंची, पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई. आम लोगों से लेकर जिला प्रशासन तक ने उन्हें बधाई दी.

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