KBC 18: हॉट सीट पर बैठे इस यंग आंत्रप्रेन्योर ने जीते ₹5 लाख, 7.5 लाख के ‘Rolex’ सवाल ने कर दिया गेम ओवर! घड़ी नहीं, ये है असली कहानी

KBC 18 की हॉट सीट पर पहुंचते ही गुरुग्राम के युवा आंत्रप्रेन्योर नितिन कुमार ने अपने खेल से अमिताभ बच्चन को भी प्रभावित किया. शुरुआत में नितिन ने एक के बाद एक सवालों का सही जवाब देते हुए ₹5 लाख की रकम अपने नाम कर ली. लेकिन इसके बाद आया ₹7.5 लाख का ऐसा सवाल, जिसने उनके पूरे खेल का रुख बदल दिया. सवाल में ‘Rolex’ का जिक्र था और नितिन ने 50:50 लाइफलाइन लेने के बाद भी जो जवाब चुना, वही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई. दिलचस्प बात ये है कि यहां Rolex किसी महंगी घड़ी का नाम नहीं, बल्कि अफ्रीकी देश युगांडा के मशहूर स्ट्रीट फूड का नाम है. आखिर क्या था वो सवाल और क्यों नितिन को सिर्फ ₹5 लाख लेकर खेल से बाहर होना पड़ा?

हॉट सीट पर बैठा यंग आंत्रप्रेन्योर, चलाते हैं अनोखा बिजनेस

कौन बनेगा करोड़पति के इस रोमांचक एपिसोड में दो कंटेस्टेंट्स के बीच ज्ञान की कड़ी टक्कर हुई, जिसमें बाजी मारकर गुरुग्राम के नितिन कुमार हॉट सीट तक पहुंचे. शो के दौरान होस्ट अमिताभ बच्चन से बातचीत में नितिन ने अपने स्टार्टअप और जिंदगी के सफर के बारे में कई दिलचस्प बातें साझा कीं. उन्होंने बताया कि उन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में एनमॉर्फिक आर्ट (Anamorphic Art) का बिजनेस शुरू किया था. उनकी कंपनी ऐसी आधुनिक तकनीक पर काम करती है जो इवेंट्स में इस्तेमाल होती है. इसके तहत वे बिना किसी रंगीन चश्मे के छोटे स्क्रीन पर भी शानदार 3D इमेज दिखाने की तकनीक तैयार करते हैं. इसके अलावा, उन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक है और उन्होंने रूस में रहने के दौरान आइस स्केटिंग की शुरुआत की थी.

5 लाख जीत लिए, फिर आया ‘रोलेक्स’ वाला रिस्की सवाल

नितिन ने खेल की शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से की और बिना किसी परेशानी के 5 लाख रुपये के पड़ाव तक पहुंच गए. इसके बाद जब उनके सामने 7.5 लाख रुपये का सवाल आया, तो वह थोड़ा असहज हो गए. सवाल यह था कि किस देश में ‘रोलेक्स’ नाम का एक भारतीय प्रभाव वाला लोकप्रिय स्ट्रीट स्नैक्स मिलता है, जो असल में आमलेट के चारों ओर लिपटी एक चपाती होती है? इस सवाल पर उन्होंने अपनी 50:50 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद विकल्प में फिजी और युगांडा बचे. संशय में होने के बावजूद उन्होंने फिजी को लॉक कर दिया, जो कि गलत साबित हुआ. सही जवाब युगांडा था, जिसके चलते वह 5 लाख रुपये जीतकर खेल से बाहर हो गए.

क्या है युगांडा के मशहूर ‘रोलेक्स’ स्नैक्स की कहानी?

शो के दौरान चर्चा में आया यह ‘रोलेक्स’ स्नैक्स कोई घड़ी नहीं, बल्कि युगांडा का बेहद प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है जो 2000 के दशक में लोकप्रिय हुआ था. वहां के वेंडर चपाती और सब्जियों के साथ ‘रोल्ड एग्स’ बेचते हैं. बार-बार ‘रोल्ड एग्स’ बोलने के बजाय यह तेजी से बोलते-बोलते ‘रोलेक्स’ (Rolex) जैसा सुनाई देने लगा और यही नाम वहां के फास्ट फूड कल्चर में हमेशा के लिए मशहूर हो गया.

अमिताभ बच्चन की चोट और शो का रोमांच

इस सीजन में अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर भी दर्शकों के बीच चर्चा रही है. शो के एक एपिसोड में महानायक ने खुद खुलासा किया था कि शूटिंग के दौरान फिसलकर गिरने की वजह से उन्हें बाएं घुटने में चोट लग गई थी, जिसके कारण उन्हें खड़े होने में कुछ कठिनाई हो रही थी. हालांकि, इन तमाम निजी और गेम शो की रोमांचक चुनौतियों के बीच नितिन कुमार का सफर दर्शकों के लिए बेहद यादगार बन गया.

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