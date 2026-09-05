Home > मनोरंजन > जिंदा रहने के लिए खाए सांप, दुश्मन की गोलियों को दी कड़ी शिकस्त… KBC में 50 लाख जीतने वाले जांबाज CRPF कमांडो ने खोले अनकहे राज़, बिग बी रह गए दंग!

जिंदा रहने के लिए खाए सांप, दुश्मन की गोलियों को दी कड़ी शिकस्त… KBC में 50 लाख जीतने वाले जांबाज CRPF कमांडो ने खोले अनकहे राज़, बिग बी रह गए दंग!

केबीसी 18 के मंच पर सीआरपीएफ डिप्टी कमांडेंट मनोज कुमार यादव ने अपनी जांबाज कहानियों से दिल जीत लिया. झारखंड के जंगलों में मौत को मात देने वाले मनोज ने 50 लाख जीते और 1 करोड़ के सवाल पर गेम क्विट कर दिया.

By: Kajal Jain | Published: September 5, 2026 5:24:44 PM IST

जिंदा रहने के लिए खाए सांप, दुश्मन की गोलियों को दी कड़ी शिकस्त... KBC में 50 लाख जीतने वाले जांबाज CRPF कमांडो ने खोले अनकहे राज़, बिग बी रह गए दंग!
जिंदा रहने के लिए खाए सांप, दुश्मन की गोलियों को दी कड़ी शिकस्त... KBC में 50 लाख जीतने वाले जांबाज CRPF कमांडो ने खोले अनकहे राज़, बिग बी रह गए दंग!


सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय क्विज़ शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के मंच पर इस बार कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसने देश के इस जांबाज फौजी की कहानी से पर्दा उठाया तो हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. शो की हॉट सीट पर पहुंचे सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट मनोज कुमार यादव ने न सिर्फ अपने ज्ञान का लोहा मनवाया, बल्कि अपनी जिंदगी के ऐसे खौफनाक और रोमांचक राज खोले जिन्हें सुनकर खुद महानायक अमिताभ बच्चन भी सन्न रह गए. झारखंड के जंगलों में नक्सलियों या दुश्मनों की गोलियों से बाल-बाल बचने वाले और जंगल में सर्वाइवल के लिए सांप तक खाने की ट्रेनिंग ले चुके इस हीरो ने 50 लाख रुपये की शानदार रकम अपने नाम की. हालांकि, 1 करोड़ रुपये के सबसे कठिन सवाल पर आकर उन्होंने खेल छोड़ने का समझदारी भरा फैसला किया, लेकिन उनकी जिंदगी का यह सफर किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है.

कदम-कदम पर दुश्मन, मौत से आमना-सामना

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले और वर्तमान में गुरुग्राम में सीआरपीएफ इंटेलिजेंस स्कूल में तैनात मनोज कुमार यादव ने शो के दौरान अपने खतरनाक सेवाकाल के कई किस्से शेयर किए. उन्होंने बताया कि कैसे झारखंड के जंगलों में कोबरा (CoBRA) कमांडो के रूप में काम करते हुए उनका सामना दुश्मनों से हुआ था. एक बार जब वे और उनकी टीम जंगलों में छुपे दुश्मनों की तलाश कर रही थी, तो उन्हें पता चला कि दुश्मन नागरिक गाड़ियों में छुपकर बैठे हैं.

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जब सुरक्षा बलों ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. उस भीषण मुठभेड़ के दौरान एक गोली का छर्रा (स्प्लिंटर) सीधे मनोज की दाहिनी आंख पर आ लगा. चोट सीधे रेटिना तक पहुंच गई थी, और अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो वे हमेशा के लिए अपनी आंख गंवा बैठते और यह मामला उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था. बावजूद इसके, देश की रक्षा करने वाले इस जांबाज फौजी का कहना है कि मातृभूमि के लिए मिला यह जख्म उनके लिए किसी तमगे से कम नहीं है.

कोबरा कमांडो की सख्त ट्रेनिंग, सर्वाइवल के लिए खाने पड़ते हैं सांप

शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने जब सीआरपीएफ के स्पेशल कोबरा (CoBRA) कमांडो यूनिट की कठिन ट्रेनिंग के बारे में पूछा, तो मनोज ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने बताया कि कमांडोज को हर मुश्किल हालात का सामना करने के लिए इस तरह तैयार किया जाता है कि वे किसी भी परिस्थिति में जिंदा रह सकें. ट्रेनिंग के दौरान कई बार जवानों को जंगलों में अकेला छोड़ दिया जाता है और उन्हें बिना किसी आधुनिक सुविधा या भोजन के खुद ही अपना गुजारा करना पड़ता है. जब बिग बी ने पूछा कि क्या सर्वाइवल के लिए उन्हें सांप तक खाने पड़ते हैं, तो मनोज ने गर्व से स्वीकार किया कि सब उनकी कड़ी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, ताकि वे बिना भोजन और पानी के भी मुश्किल कंडीशंस में जिंदा रह सकें और हर वक्त जंग के लिए पूरी तरह तैयार रहे. मनोज श्रीनगर की वादियों से लेकर अहमदाबाद की आरएएफ और झारखंड के जंगलों तक, तैनात रहे हैं.

1 करोड़ के सवाल पर छोड़ा खेल, घर ले गए 50 लाख

खेल के दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए मनोज कुमार यादव ने अपनी सभी लाइफलाइंस का इस्तेमाल करते हुए 14 सवालों के सही जवाब दिए और 50 लाख रुपये की बड़ी रकम जीत ली. इसके बाद आया 1 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा और निर्णायक सवाल—

वह कौन सा खोजकर्ता और अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार था, जिसके नाम पर उस स्ट्रेट का नाम रखा गया जिससे गोल्डन गेट ब्रिज को उसका नाम मिला? 

विकल्प थे— 

  • जेम्स ब्लेन
  • जॉन फ्रेमोंट
  • विनफील्ड स्कॉट
  • लीलैंड स्टैनफोर्ड

सही जवाब न पता होने के कारण मनोज ने जोखिम उठाने के बजाय खेल को क्विट करना ही बेहतर समझा और वे 50 लाख रुपये लेकर घर लौटे. खेल छोड़ने के बाद जब बिग बी ने उनसे एक ऑप्शन गैस करने यानी अंदाजा लगाने को कहा, तो उन्होंने विनफील्ड स्कॉट का नाम लिया जो कि गलत जवाब था (सही जवाब जॉन फ्रेमोंट था). भले ही वे करोड़पति न बन पाए हों, लेकिन देशवासियों के दिलों में वे असली हीरो बनकर छा गए.

ये भी पढ़ें:- बॉलीवुड के ‘महानायक’ और सैफ अली खान की है बेहद करीबी रिश्तेदारी… KBC के मंच पर ‘बिग बी’ अमिताभ बच्चन ने बड़ा फैमिली सीक्रेट किया रिवील!

Tags: KBC 18
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