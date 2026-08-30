Home > मनोरंजन > KBC 18: क्या ‘कौन बनेगा करोड़पति’ की ‘हॉट सीट’ तक पहुंचना है इतना मुश्किल? खंडवा के वीरेंद्र ने 25 साल तक किया संघर्ष, फिर जीते 7.30 लाख; पत्नी ने निभाया अहम रोल!

KBC 18: क्या ‘कौन बनेगा करोड़पति’ की ‘हॉट सीट’ तक पहुंचना है इतना मुश्किल? खंडवा के वीरेंद्र ने 25 साल तक किया संघर्ष, फिर जीते 7.30 लाख; पत्नी ने निभाया अहम रोल!

KBC 18: क्या 'कौन बनेगा करोड़पति' की हॉट सीट तक पहुंचना सचमुच आसान है? खंडवा के वीरेंद्र ने 25 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष किया और बिग बी अमिताभ बच्चन से मिलने का सपना पूरा किया. जानिए रजिस्ट्रेशन से लेकर हॉट सीट तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस और लेवल.

By: Kajal Jain | Published: August 30, 2026 10:52:57 AM IST

KBC 18: क्या 'कौन बनेगा करोड़पति' की 'हॉट सीट' तक पहुंचना है इतना मुश्किल? खंडवा के वीरेंद्र ने 25 साल तक किया संघर्ष, फिर जीते 7.30 लाख; पत्नी ने निभाया अहम रोल!
KBC 18: क्या 'कौन बनेगा करोड़पति' की 'हॉट सीट' तक पहुंचना है इतना मुश्किल? खंडवा के वीरेंद्र ने 25 साल तक किया संघर्ष, फिर जीते 7.30 लाख; पत्नी ने निभाया अहम रोल!


KBC 18: क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी पर जिस ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) शो को हम मजे से देखते हैं, वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है? शो की हॉय सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठने वाले कंटेस्टेंट से पूछा जाए तो यह सफर किसी तपस्या या साधना से कम नहीं है. सच कहें तो, यह करोड़ों हिंदुस्तानियों का सपना है, लेकिन वहां तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है. मध्य प्रदेश के खंडवा के रहने वाले वीरेंद्र जायसवाल ने इस सफर को करीब 25 साल की कड़ी मेहनत और लगन ने पूरा किया. जी हां, 25 साल तक लगातार मेहनत करने, कई बार रिजेक्शन झेलने और उम्मीद टूटने के बाद, आखिरकार उनकी भी किस्मत का ताला खुला. उन्होंने न सिर्फ KBC सीजन 18 के मंच पर बिग बी के सामने बैठकर शानदार गेम खेला, बल्कि अपनी होशियारी से 7.30 लाख रुपये की मोटी रकम भी जीत ली. 24 और 25 अगस्त को जब उनका एपिसोड टीवी पर आया, तो उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के बधाई वाले फोन्स की लाइन लग गई. आखिर वीरेंद्र ने यह कमाल कैसे किया? क्या है वो सीक्रेट प्रोसेस जिसे पार करके आप भी हॉट सीट तक पहुंच सकते हैं? आइए जानते हैं इस टैलेंट हंट में शामिल होने की प्रोसेस और इसके कंटेस्टेंट की इंस्पायरिंग स्टोरी.

25 तक हिम्मत नहीं हारी, पत्नी बनी सपोर्ट सिस्टम

खंडवा के सौमित्र नगर के रहने वाले वीरेंद्र जायसवाल के मन में ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में जाने का सपना पिछले 20-25 साल से पल रहा था. ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार ट्राई किया और सेलेक्ट हो गए. उन्होंने कई बार ऑडिशन दिए. यहां तक कि साल 2023 में भी वो ग्राउंड ऑडिशन तक पहुंचे थे, लेकिन इंटरव्यू राउंड के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाए. इतनी बार फेल होने के बाद कोई भी इंसान हार मान लेता, लेकिन वीरेंद्र डटे रहे. इस जर्नी में उनकी पत्नी रेखा जायसवाल उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थीं. जब भी वीरेंद्र का कॉन्फिडेंस गिरता, रेखा उन्हें मोटिवेट करतीं कि ‘एक दिन तुम जरूर उस हॉट सीट तक पहुंचोगे.’ और आखिरकार, पत्नी का भरोसा और वीरेंद्र की जिद्द रंग लाई.

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83 की उम्र में बिग बी की एनर्जी देख रह गए दंग

हॉट सीट पर पहुंचना और सामने रियल लाइफ ‘एंग्री यंग मैन’ को देखना वीरेंद्र के लिए किसी बड़े सपने के पूरा होने से कम नहीं था. वीरेंद्र बताते हैं कि अमिताभ बच्चन से रूबरू होना उनकी लाइफ का सबसे इमोशनल और यादगार पल था. वो इस बात से हैरान थे कि 83 साल की उम्र में भी बिग बी के अंदर गजब की एनर्जी है. उनका दोस्ताना अंदाज और वो दो दिन का शूट वीरेंद्र जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे. वीरेंद्र ने गेम भी बहुत संभलकर खेला. वो लगातार सही जवाब देते रहे और 7.30 लाख रुपये जीत लिए. 12.50 लाख के सवाल पर जब उन्हें लगा कि रिस्क लेना भारी पड़ सकता है, तो उन्होंने होशियारी दिखाते हुए गेम क्विट कर लिया और एक अच्छी खासी रकम लेकर घर लौटे.

कैसे पहुंचे केबीसी की हॉट सीट तक? ये है पूरा सीक्रेट प्रोसेस

अगर आपको लगता है कि KBC में सिर्फ किस्मत से एंट्री मिल जाती है, तो आप गलत हैं. वीरेंद्र ने बताया कि हॉट सीट तक पहुंचने का रास्ता 4-5 मुश्किल स्टेजेस से होकर गुजरता है.

स्टेप 1: रजिस्ट्रेशन- शो शुरू होने से लगभग दो-ढाई महीने पहले टीवी पर प्रोमो आने लगते हैं. बिग बी रोज एक सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब आपको SonyLIV ऐप या WhatsApp के जरिए देना होता है. यहीं से आपकी किस्मत का मीटर शुरू हो जाता है.

स्टेप 2: IVR कॉल- अगर आप लकी रहे, तो KBC टीम की तरफ से आपके नंबर पर एक कंप्यूटर जनरेटेड (IVR) कॉल आती है. इसमें आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स और टाइम लिमिट के अंदर कुछ सवालों के जवाब मांगे जाते हैं. वीरेंद्र की सलाह है कि जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है, उसे हमेशा एक्टिव रखें.

स्टेप 3: ग्राउंड ऑडिशन और GK टेस्ट- कॉल में पास होने वालों को ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है. यहां असल परीक्षा होती है. देश-दुनिया, इतिहास, साइंस, खेल और करंट अफेयर्स का एक कड़क जनरल नॉलेज (GK) टेस्ट होता है.

स्टेप 4: पर्सनल इंटरव्यू- GK टेस्ट पास करने के बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू. KBC की टीम सिर्फ आपका नॉलेज नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ स्टोरी, नौकरी और संघर्ष सब कुछ परखती है. यहां सेलेक्ट होने पर टीम आपको बाद में कॉल करके गुड न्यूज देती है.

स्टेप 5: फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट- इंटरव्यू पास करके आप केबीसी के सेट पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हॉट सीट पर बैठने के लिए आपको सबसे कम समय में सही जवाब देना होता है. जिसने यहां बाजी मारी, वही बिग बी के सामने बैठता है.

युवाओं के लिए वीरेंद्र का सक्सेस मंत्रा

‘कौन बनेगा करोड़पति’ से लाखों रुपये और ढेर सारी इज्जत कमाने वाले वीरेंद्र जायसवाल आज के युवाओं को एक ही सलाह देते हैं- सिर्फ किस्मत (Luck) के भरोसे मत बैठो. अपनी पढ़ाई और जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करो. रोज नई चीजें पढ़ो, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से अपडेटेड रहो. हॉट सीट तक पहुंचने के लिए रट्टा मारने से ज्यादा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस और ‘नेवर गिव अप’ वाला एटीट्यूड काम आता है. अगर वीरेंद्र 25 साल बाद अपना सपना सच कर सकते हैं, तो मेहनत करने पर आप भी एक दिन उस हॉट सीट पर जरूर चमक सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर फिर बजेगा पवन सिंह का डंका: ‘जियो मेरी जान’ का टीजर आते ही सोशल मीडिया पर मचा बवाल, जानिए रिलीज डेट और फिल्म से जुड़ी हर धमाकेदार बात!

Tags: Kaun Banega Crorepati 18
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