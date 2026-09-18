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KBC 18: ससुराल वालों ने जिंदा जलाया, 24 साल से नहीं देखा बेटी को, ‘अग्नि कांड’ के इतने गहरे जख्म; कंटेस्टेंट की दर्दनाक दास्तां सुन रो पड़े अमिताभ बच्चन!

KBC 18 Dowry Survivor Kapila Taneja Emotional Story: केबीसी 18 के मंच पर जब बिलासपुर की कपिला तनेजा ने ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए जिंदा जलाने (अग्नि कांड) और 24 साल से बेटी से जुदाई की दर्दभरी दास्तान सुनाई, तो महानायक अमिताभ बच्चन की भी आंखें नम हो गईं.

By: Kajal Jain | Published: September 18, 2026 1:01:45 PM IST

ससुराल वालों ने जिंदा जलाया, 24 साल से नहीं देखा बेटी को, आज भी दर्द दे रहे 'अग्नि कांड' के जख्म; हॉट सीट पर 'कंटेस्टेंट' का छलका दर्द, Big-B हुए इमोशनल!
ससुराल वालों ने जिंदा जलाया, 24 साल से नहीं देखा बेटी को, आज भी दर्द दे रहे 'अग्नि कांड' के जख्म; हॉट सीट पर 'कंटेस्टेंट' का छलका दर्द, Big-B हुए इमोशनल!


KBC 18 Dowry Survivor Kapila Taneja Emotional Story: सोनी टीवी का शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC 18) हमेशा से ही लोगों के सपनों को पूरा करने का जरिया रहा है, लेकिन कभी-कभी यहां ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो रोंगटे खड़ा कर देती हैं. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली कपिला तनेजा जब हॉट सीट पर बैठीं, तो उन्होंने अपनी जिंदगी के उस काले सच से पर्दा उठाया जिसे सुनकर हर कोई दहल उठा. लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज के कारण उनके ससुराल वाले उनसे दहेज की मांग करते थे और जब मांग पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने बेरहमी से कपिला को जिंदा जलाने की कोशिश की. इस खौफनाक ‘अग्नि कांड’ में वे बाल-बाल तो बच गईं, लेकिन उनके शरीर और चेहरे पर गहरे जख्म हमेशा के लिए छप गए. इसके अलावा, पिछले 24 सालों से उनकी अपनी ही बेटी से जुदाई का दर्द भी इस शो में छलका. 

तमाम दुखों और संघर्षों का सामना करने वाली कपिला ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत के दम पर इस शो में 7.5 लाख रुपये और सुपर संदूक के 90 हजार रुपये यानी कुल साढ़े आठ लाख से ज्यादा की राशि जीती. 12वें सवाल पर गेम छोड़ने वाली कपिला की यह दिल दहला देने वाली और प्रेरणादायक कहानी हर किसी को झकझोर कर रख देती है.

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दहेज के लिए ससुराल वालों ने रची खौफनाक साजिश

कपिला तनेजा ने अमिताभ बच्चन को अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी और परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज की थी. शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उनकी सास घर लौटीं, दहेज के लिए ताने और प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो गया. बात तब हद से पार हो गई जब ससुराल वालों ने उन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी. उस सर्द रात में उनकी साड़ी और स्वेटर उनके शरीर से चिपक गए थे. किसी तरह उन्होंने खुद को पानी की टंकी में डालकर अपनी जान बचाई. दो हफ्ते तक वे बेहोश रहीं और होश में आने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इस खौफनाक घटना ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी.

24 साल से अपनी बेटी से नहीं मिल पाईं एक मां

इस दर्दनाक हादसे के बाद कपिला का दर्द सिर्फ शारीरिक हमलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके अपने पति और ससुराल वालों ने उन्हें उनकी छोटी बेटी से भी अलग कर दिया. कपिला ने नम आंखों से बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को आखिरी बार अस्पताल में देखा था और पिछले 24 सालों से उन्होंने न तो अपनी बेटी को देखा है और न ही उसकी आवाज सुनी है. ससुराल वालों ने उन्हें बेटी से मिलने की सख्त पाबंदी लगा रखी है. हालांकि पड़ोसियों से उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अब पढ़ाई और काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा चुकी है. बिग बी ने भी इस पर गहरी संवेदना जताई और टीवी के माध्यम से उनकी बेटी से अपील की कि वह अपनी मां से दूर न रहे, क्योंकि दुनिया में ‘मां’ शब्द से बड़ा कुछ नहीं होता.

खेल में दिखाया पराक्रम, जीते 7.5 लाख रुपये

जिंदगी के तमाम संघर्षों और अकेलेपन से लड़ने वाली कपिला ने केबीसी के मंच पर हार नहीं मानी. उन्होंने अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेलते हुए 7.5 लाख रुपये की शानदार राशि जीती. इसके अलावा ‘सुपर संदूक’ राउंड में जीते हुए पैसों को लाइफलाइन के लिए न बदलने पर उन्हें 90 हजार रुपये का अतिरिक्त बोनस भी मिला. हालांकि, 12वें सवाल पर असमंजस में होने के कारण उन्होंने गेम क्विट करने का फैसला किया और सुरक्षित खेलते हुए इतनी बड़ी रकम अपने नाम की.

अदन (Aden) का ऐतिहासिक सवाल और खेल का अंत

शो के दौरान जब कपिला ने 12वें पड़ाव पर खेल छोड़ा, तो उनसे अनुमान लगाने को कहा गया. सवाल था- 

‘पश्चिम एशिया का कौन सा शहर 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था?

उन्होंने ‘मोसुल’ गेस किया जो कि गलत था. सही जवाब ‘अदन’ (Aden) था, जो यमन का एक शहर है और 1937 तक ब्रिटिश भारत के ‘अदन सेटलमेंट’ के रूप में शासित होता था. इस दिलचस्प ऐतिहासिक जानकारी के साथ उनका खेल समाप्त हुआ. आज कपिला एक होम ट्यूटर के रूप में बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजर-बसर करती हैं और ज्यादातर समय घर के अंदर ही बिताती हैं.

जीती हुई रकम से क्या करना चाहती हैं कपिला?

अपनी इस जीत से मिलने वाली इनामी राशि के बारे में बात करते हुए कपिला ने बहुत ही नेक और दिल को छू लेने वाली इच्छा जाहिर की. उन्होंने बताया कि वे इस पैसों से अपने आर्टिफिशियल कानों की सर्जरी कराना चाहती हैं, ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें. इसके अलावा, उनका सबसे बड़ा सपना उन ‘अविवाहित माताओं’ (unwed mothers) के लिए एक होम या आश्रय गृह खोलना है, जिन्हें समाज में आज भी बुरी नजरों से देखा जाता है और तिरस्कार झेलना पड़ता है. उनकी यह सोच साबित करती है कि तमाम जुल्म सहने के बाद भी उनका दिल दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है.

ये भी पढ़ें:- घने जंगलों में राइफल थामकर किया दुश्मनों का शिकार! कौन हैं असम की ‘आयरन लेडी’ IPS संजुक्ता पाराशर, जो संभालेंगी CRPF की सबसे घातक ‘कोबरा’ फोर्स की कमान!

Tags: KBC 18
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