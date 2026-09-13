KBC 18: कर्जदारों की धमकियों से तंग आकर जिस पिता ने खोई थी उम्मीद, उसी की बेटी अमिताभ बच्चन के सामने खेलेगी 1 करोड़ का दांव; क्या खुलेगा बंद किस्मत का ताला?

KBC 18 Arpita Jha One crore Question Inspiring Story: कर्जदाताओं की धमकियों और सुसाइड के ख्यालों से लेकर KBC 18 की हॉट सीट तक का सफर तय करने वाली अर्पिता झा अब 1 करोड़ के सवाल का सामना करेंगी. उनकी यह संघर्ष भरी कहानी रोंगटे खड़े कर देगी.कौन बनेगा करोड़पति 18 के मंच पर इन दिनों एक ऐसी कंटेस्टेंट की कहानी छाई हुई है, जिसे सुनकर अमिताभ बच्चन से लेकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं. पुणे की रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्पिता झा जब हॉट सीट पर बैठीं, तो उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहद इमोशनल दौर से गुजरने की दास्तां बयां की. अर्पिता ने बताया कि कैेस उनके पिता का ट्रांसपोर्ट बिजनेस पूरी तरह डूब गया. सिर पर भारी कर्ज हो गया और हर महीने घर पर कर्ज वसूलने वालों की धमकियों का तांता लग गया. हालात इतने बदतर हो गए थे कि उनके पिता तनाव में सुसाइड तक करने की सोचने लगे थे. ऐसे भयानक संकट के दिनों में अर्पिता और उनके भाई-बहनों ने छोटे-मोटे तमाम ऑड जॉब्स करने पड़े. लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत करने वालों की हार कभी नहीं होती, अर्पिता ने हार नहीं मानी और अपनी काबिलियत के दम पर KBC 18 के मंच पर एक के बाद एक सवाल का डटकर जवाब देती रहीं.

अब आने वाले सोमवार के एपिसोड में हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि अर्पिता सीधे 1 करोड़ रुपये के सबसे बड़े सवाल का सामना करने जा रही हैं. लेकिन आपको बता दें कि पिछले कुछ कंटेस्टेंट की तरह ही, अर्पिता के लिए केबीसी के मंच तक पहुंचकर जीतना इतना आसान नहीं था.

सिर पर कर्ज, वसूली वालों का आतंक और आने लगे बुरे ख्याल

अर्पिता झा ने अमिताभ बच्चन के सामने अपनी फैमिली का वो दर्दनाक दौर शेयर किया जब उनकी जिंदगी में अंधेरा छा गया था. पिता के ट्रांसपोर्ट बिजनेस के डूबने के बाद परिवार कर्ज के दलदल में फंस गया था. हर महीने घर पर कर्ज वसूलने वाले लोग आते थे और गंदी धमकियां देते थे. उस तंगहाली और मानसिक दबाव के चलते अर्पिता के पिता बुरी तरह टूट चुके थे और उनके मन में सुसाइड करने तक के ख्याल आने लगे थे. उस दौर को याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक हंसता-खेलता परिवार पैसों की किल्लत के कारण बिखरने की कगार पर पहुंच गया था.

पेट पालने के लिए भाई-बहनों के साथ किए छोटे-मोटे काम

मुसीबत के उन दिनों में जब घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया था, तब अर्पिता और उनके भाई-बहनों ने हार नहीं मानी. परिवार को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए अर्पिता ने पढ़ाई के साथ-साथ अलग-अलग तरह के ऑड जॉब्स करना शुरू कर दिया. घर की हर जरूरत को पूरा करने के लिए बच्चों ने छोटी उम्र में ही संघर्ष का रास्ता चुन लिया. इसके बावजूद अर्पिता ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और खुद 5 लाख का एजुकेशन लोन लेकर अपनी इंजीनियरिंग पूरी की, जो बाद में ब्याज समेत 8 लाख रुपये हो गया था और जिसे उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनी मेहनत से चुकाया है.

वो कौन-सा सवाल था जिसका जवाब देकर जीतीं 50 लाख?

KBC के हॉट सीट तक का यह सफर अर्पिता के लिए किसी कांटे भरे रास्ते से कम नहीं था. शो के दौरान उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए 50 लाख रुपये के एक बेहद कठिन सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया. सवाल था कि भारत के किस पड़ोसी देश के प्रशासनिक जिलों को ‘जोंगखाग’ कहा जाता है. अर्पिता ने बिना एक पल गंवाए ‘भूटान’ (जहां ऐसे 20 जिले हैं, जिनमें थिम्पू सबसे ज्यादा आबादी वाला है) को चुना और सही साबित हुईं. इस जीत के साथ उन्होंने एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया.

सोमवार को 1 करोड़ का दांव खेलेंगी अर्पिता

50 लाख रुपये के पड़ाव को पार करने के बाद अब अर्पिता झा के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला है. शो के आने वाले एपिसोड के प्रोमो में यह दिखा दिया गया है कि अर्पिता अब सीधे 1 करोड़ रुपये के सवाल का जवाब देने के लिए हॉट सीट पर बैठी नजर आएंगी. इतनी बड़ी धनराशि को खर्च करने की प्लानिंग भी हो चुकी है. अर्पिता अपने माता-पिता के जीवन को आरामदायक बनाना चाहती हैं और उन्हें फॉरेन ट्रिप पर ले जाने का सपना देखती हैं. अब क्या 1 करोड़ के इस ऐतिहासिक सवाल का सही जवाब देकर अर्पिता झानया इतिहास रच पाएंगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए फैंस की निगाहें अब सोमवार के एपिसोड पर टिकी हुई हैं.

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