KBC 18: 10 साल से संभालकर रखी थी ‘शोले’ की अनमोल निशानी, जब अमिताभ बच्चन तक पहुंची तो खूबसूरती से नजरें नहीं हटा पाए!

KBC 18 Amitabh Bachchan: कौन बनेगा करोड़पति (KBC) का मंच हमेशा से ही अपने दिलचस्प सवालों और कंटेस्टेंट्स की कहानियों के लिए जाना जाता है, लेकिन कई बार यहां ऐसे अनमोल पल भी देखने को मिल जाते हैं जो सीधा दिल को छू लेते हैं. हाल ही में KBC 18 के सेट पर कुछ ऐसा ही सनसनीखेज और बेहद खूबसूरत वाकया हुआ, जब शो के होस्ट महानायक अमिताभ बच्चन को एक फैन द्वारा बनाई गई अनूठी सौगात मिली. मशहूर गीतकार और लेखक वरुण ग्रोवर जब गौरव गुप्ता और गौरव कपूर के साथ चैरिटी एपिसोड की शूटिंग के लिए शो में पहुंचे, तो उन्होंने पर्दे के पीछे की एक ऐसी कहानी शेयर की जिसने सभी का दिल जीत लिया. वरुण ने बताया कि कैसे 1975 के दौर की फिल्मों की दीवानी एक महिला फैन राज कुमारी ने एक दशक पहले अपनी कला का जादू दिखाते हुए मिथिला की प्रसिद्ध ‘मधुबनी पेंटिंग’ (Madhubani Art) तैयार की, जिसमें आइकॉनिक फिल्म ‘शोले’ के गाने ‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे’ का एक शानदार पोस्टर तैयार किया था. सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वह अनमोल आर्ट खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के हाथों तक पहुंच ही गई, जिसे देख बिग बी भी हैरान रह गए.

चैरिटी के लिए खेला गया KBC का सीरियस गेम

केबीसी 18 के इस स्पेशल कॉमेडी एपिसोड में वरुण ग्रोवर ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस एपिसोड की तस्वीरें शेयर करते हुए अपने अनुभव बयां किए और लिखा कि वह खुद को बेहद खुशनस किस्मत मानते हैं कि उन्हें एरा-डिफाइनिंग (Era-defining) एक्टर यानी मिस्टर बच्चन के साथ मंच साझा करने का मौका मिला.

उन्होंने बताया कि इस शो में जीती गई सारी प्राइज मनी ‘आदर्श संस्था’ (Adarsh Sanstha) नामक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट की जाएगी, ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके. शो के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ उनकी बॉन्डिंग और मस्ती भरे अंदाज ने सेट का माहौल काफी खुशनुमा बना दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

जब ‘शोले’ की मधुबनी पेंटिंग पहुंची बिग बी के पास

इस एपिसोड का सबसे बड़ा और इमोशनल हाईलाइट वह तोहफा था जो एक सच्ची फैन की तरफ से अमिताभ बच्चन के लिए भेजा गया था. वरुण ग्रोवर ने खुलासा किया कि राज कुमारी नाम की एक महिला, जो 1980 के दशक से पहले की हिंदी सिनेमा की बहुत बड़ी फैन हैं, अमिताभ बच्चन की दीवानी हैं. उन्होंने याद किया कि कैसे बिग बी ने साल 1975 में अकेले ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’ और ‘दीवार’ जैसी सुपरहिट फिल्में देकर इतिहास रच दिया था.

इसी दीवानगी के चलते उस महिला ने करीब 10 साल पहले मधुबनी कला में फिल्म के पोस्टर्स और ‘शोले’ के मशहूर गाने ‘ये दोस्ती’ का एक सुंदर सीन उकेरा था. एक दशक के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह खूबसूरत पेंटिंग खुद अमिताभ बच्चन तक पहुंच गई. बिग बी ने जब उस अनोखी आर्ट को देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

केबीसी 18 का नया सीजन और अमिताभ बच्चन का धमाकेदार वर्कफ्रंट

कौन बनेगा करोड़पति का यह 18वां सीजन ‘सोchna Padega’ थीम के साथ दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है, जहां सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि इंसानी सोच और फैसलों पर जोर दिया जाता है. बिग बी का दर्शकों से जुड़ने का अंदाज हमेशा से खास रहा है.

दूसरी तरफ, फिल्मों की बात करें तो महानायक अमिताभ बच्चन जल्द ही नाग अश्विन की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी: पार्ट 2’ (Kalki 2898 AD: Part 2) में एक बार फिर अमर योद्धा ‘अश्वत्थामा’ के रूप में बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. एक तरफ फिल्मों में उनका धांसू अवतार फैंस को दीवाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ KBC के मंच पर मिलने वाले ऐसे प्यार भरे तोहफे साबित करते हैं कि दर्शकों के दिलों में उनके लिए इज्जत और दीवानगी कभी कम नहीं होगी.

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