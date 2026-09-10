KBC 18: 2009 के खौफनाक हादसे ने छीन ली आंखे, पत्नी ने बच्चे की तरह संभाला, ‘भगवान कृष्ण’ का निभाया रोल; ‘लव स्टोरी’ सुन Big B हुए भावुक!

KBC 18 Emotional Kamaljit Singh Wife Love Story: कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 (KBC 18) के मंच पर हाल ही में एक ऐसा बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाला पल आया, जिसे देखकर महानायक अमिताभ बच्चन भी भावुक हो गए . शो में मोहाली, पंजाब के रहने वाले कमलजीत सिंह चहल हॉट सीट पर पहुंचे थे, जो आंखों से देख नहीं सकते (विजुअली इंपेयर्ड) हैं . कमलजीत ने साल 2009 के एक दर्दनाक कार हादसे में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी . लेकिन इस अंधेरे और मुश्किल दौर में उनकी पत्नी ने जिस तरह उनका हाथ थामा और उन्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया, उसने केबीसी के सेट पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दीं . अमिताभ बच्चन ने कमलजीत की पत्नी के इस त्याग, धैर्य और बेइंतहा प्यार की जमकर तारीफ की और इसे एक मिसाल बताया .

कार एक्सीडेंट ने पलटी जिंदगी, 7 दिन बाद खुला था भयानक सच

शो के दौरान कमलजीत सिंह ने अपने उस भयानक हादसे के बारे में बताया जिसने उनकी हंसती-खेलती जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया था . जुलाई 2009 में जब वह अपनी कार से ऑफिस के लिए निकले थे, तो रास्ते में एक ऑटो-रिक्शा ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी . इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी आंखों की रोशनी चली गई . उन्होंने बताया कि शुरुआती 7 दिनों तक उन्हें यही लगता रहा कि आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब हकीकत पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई . उस वक्त उनकी बेटी सिर्फ 4 साल की थी और बेटा महज 4 महीने का था . कमलजीत ने नम आंखों से कहा कि उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी, उन्हें आज भी अपने बच्चों का वही छोटा रूप याद है, लेकिन वे अपने बच्चों को अब बड़े होने पर देख नहीं पाते .

‘मेरी पत्नी मेरे लिए भगवान कृष्ण जैसी है’

कमलजीत ने अपनी पत्नी विश्वजीत कौर चहक की तारीफ करते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में अगर वह चाहतीं तो उन्हें छोड़कर जा सकती थीं, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए आसान होता . लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और हर कदम पर उनका साथ निभाया . कमलजीत ने भावुक होकर कहा, ‘जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी कृष्ण थे, वैसे ही मेरी पत्नी ने मेरी जिंदगी में कृष्ण की भूमिका निभाई है .’ उन्होंने बताया कि अमेरिका के सबसे बेहतरीन डॉक्टर से इलाज कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन आंखें इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुकी थीं कि डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब दोबारा रोशनी नहीं लौट सकती . हालांकि, कमलजीत को अब भी उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी कोई तकनीक जरूर आएगी जिससे वे अपनी दुनिया को फिर से देख सकेंगे .

अमिताभ बच्चन और कमलजीत की पत्नी के बीच हुई चर्चा

जब अमिताभ बच्चन ने कमलजीत की पत्नी से उनके संघर्ष के दिनों के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट के बाद कमलजीत के लिए खाना खाना, चलना-फिरना और कपड़े पहनना तक भूल जाने जैसा हो गया था . शुरुआत में वह उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थीं क्योंकि उनके मुंह तक निवाला ठीक से नहीं पहुंच पाता था . इस पर बिग बी ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा, ‘अपने हाथ से इनको खाना खिलाना, ये बहुत ही रोमांटिक बात होती है .’ इस पर कमलजीत की पत्नी ने तुरंत जवाब दिया कि वह तो एक्सीडेंट से पहले भी उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाती थीं . बिग बी ने हंसते हुए और प्यार जताते हुए कहा, ‘महिला जब अपने हाथों से निवाला बनाकर खिलाए, तो समझ लीजिए भाई साहब, बहुत जबरदस्त प्यार होने वाला है .’ महानायक की इस बात ने सेट पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान ले आई .

12.5 लाख रुपए के सवाल पर चूके

गेम की बात करें तो कमलजीत सिंह चहल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शुरुआती 11 सवालों के सही जवाब दिए और 5 लाख रुपए की राशि अपने नाम की . इसके बाद वे 12.5 लाख रुपए के लिए 12वें सवाल पर पहुंचे . उनके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं बची थी . 12.5 लाख रुपए का सवाल था…

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हेरल्ड मैकमिलन

एंथनी ईडन

क्लेमेंट एटली

विंस्टन चर्चिल

काफी सोचने के बाद कमलजीत ने ‘हेरल्ड मैकमिलन’ जवाब चुना, जो कि गलत था . इस सवाल का सही जवाब ‘क्लेमेंट एटली’ था . हालांकि वे गेम जीत नहीं पाए, लेकिन अपनी हिम्मत, जज्बे और अपनी पत्नी के साथ इस मंच पर आकर उन्होंने करोड़ों दर्शकों के दिलों को जरूर जीत लिया .

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