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Ivy League की पढ़ाई भी नहीं आई काम… 25 लाख के ‘रामायण’ सवाल पर अटके US Return अमन, ₹12.50 लाख लेकर किया Quit!

KBC 18, Aman Sharma KBC: कौन बनेगा करोड़पति के 18वें सीजन में दिल्ली के अमन शर्मा 25 लाख के रामायण सवाल पर अटक गए. University of Pennsylvania से पढ़े अमन ने ₹12.50 लाख लेकर क्विट किया, जानिए कौन-सा था वो सवाल और सही जवाब.

By: Kajal Jain | Published: September 25, 2026 3:20:49 PM IST

Ivy League की पढ़ाई भी नहीं आई काम... 25 लाख के 'रामायण' सवाल पर अटके US Return अमन, ₹12.50 लाख लेकर किया Quit!
Ivy League की पढ़ाई भी नहीं आई काम... 25 लाख के 'रामायण' सवाल पर अटके US Return अमन, ₹12.50 लाख लेकर किया Quit!


KBC 18, Aman Sharma KBC: कौन बनेगा करोड़पति (KBC 18) के मंच पर इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है, जो हर किसी को हैरान कर रहा है. अमिताभ बच्चन के इस मशहूर क्विज शो में हाल ही में दिल्ली के रहने वाले अमन शर्मा हॉट सीट पर बैठे. अमन ने अपनी शानदार खेल और समझदारी से हर किसी का दिल जीत लिया और 12 लाख 50 हजार रुपये के सवालों के सही जवाब देकर सुरक्षित खेल खेला. लेकिन जैसे ही खेल 25 लाख रुपये के बड़े दांव पर पहुंचा, वैसे ही एक ऐसा सवाल सामने आया जिसने इस धुरंधर की बोलती बंद कर दी.

हैरानी की बात यह थी कि अमन शर्मा कोई आम कंटेस्टेंट नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया (University of Pennsylvania) से अपनी पढ़ाई पूरी की है, जो दुनिया की टॉप आइवी लीग यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है. इतनी हाई-फाई पढ़ाई और डिग्री होने के बावजूद, वह रामायण से जुड़े एक पेचीदा सवाल का जवाब नहीं दे पाए. जब वह सही जवाब देने में नाकाम रहे, तो उन्होंने खेल को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया और 12 लाख 50 हजार रुपये की प्राइज मनी लेकर घर लौटे.

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25 लाख के उस सवाल ने हिला दिया, जिसने सबको चौंकाया

हॉट सीट पर बैठे अमन शर्मा से महानायक अमिताभ बच्चन ने 25 लाख रुपये के लिए ऐसा सवाल पूछा, जिसने उनके पसीने छुड़ा दिए. सवाल था-

वाल्मीकि रामायण के अनुसार, कौन से मामा भरत के साथ उनके नाना के राज्य में गए थे?

इसके चार ऑप्शंस थे— 
1.शूरसेन
2.युधाजित
3.पंचशिखा 
4.जापक

इस कठिन सवाल पर आकर अमन का दिमाग पूरी तरह घूम गया. काफी सोचने-समझने और रिस्क न लेने की वजह से उन्होंने क्विट करना ही बेहतर समझा. जाने से पहले उन्होंने तुक्का लगाते हुए ‘शूरसेन’ जवाब दिया, जो कि गलत साबित हुआ.

क्या था इस सवाल का सही जवाब?

अमन के खेल छोड़ने के बाद अमिताभ बच्चन ने इस सवाल का सही जवाब दुनिया के सामने रखा. इस सवाल का सही जवाब ‘युधाजित’ था. वाल्मीकि रामायण के मुताबिक, युधाजित महारानी कैकयी के सगे भाई थे, जो राजा दशरथ की सबसे छोटी पत्नी और भरत के मामा थे. इतिहास के पन्नों में यह प्रसंग काफी अहम माना जाता है, लेकिन आज की जनरेशन के लिए ऐसे ग्रंथों की गहराई तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है, यही वजह है कि एक आइवी लीग ग्रेजुएट भी यहां आकर गच्चा खा गया.

भारत के जंगलों और वन्यजीवों को बचाने का है सपना

भले ही अमन 25 लाख रुपये जीतने से चूक गए, लेकिन शो के दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक मकसद सबके साथ शेयर किया. अमन ने बताया कि उन्हें टीनएज से ही फोटोग्राफी का शौक रहा है और वे देश के अलग-अलग जंगलों में जाकर दुर्लभ पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें खींचते हैं. अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी उन्होंने विदेश में सेटल होने के बजाय भारत में ही ग्रासरूट लेवल पर काम करने का फैसला किया है.

घर की छत पर उगा रखे हैं 500 से ज्यादा पौधे

अमन ने बताया कि उनका सपना देश के वन्यजीवों और प्रकृति को बचाने का है. इसी सोच के तहत उन्होंने अपने घर की छत पर गार्डनिंग शुरू की और आज उनके पास 500 से ज्यादा पेड़-पौधे हैं. उनका मानना है कि अगर हर घर में पौधे लगाए जाएं, तो पक्षियों के लिए एक बेहतरीन माइग्रेशन कॉरिडोर (Migration Corridor) तैयार किया जा सकता है. उनकी इस सोच की अमिताभ बच्चन ने भी जमकर तारीफ की.

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Tags: KBC 18
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