Kavya Maran Wedding: काव्या मारन ने चुन लिया अपना हमसफर! अनिरुद्ध रविचंदर संग लेंगी 7 फेरे; जानें कब है शादी ?

Kavya Maran Wedding: खेल जगत से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. बता दें कि म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और IPL टीम सनराइजर्स की CEO काव्या मारन जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. और उनके परिवार से पहले इस खबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कन्फर्म किया है. CM ने मारन परिवार के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, न सिर्फ शादी की पुष्टि की, बल्कि उस रिसेप्शन की तारीख भी बताई जो निश्चित रूप से एक स्टार-स्टडेड रिसेप्शन होगा.

इनसे शादी कर रहीं काव्या मारन

CM रेवंत ने X पर काव्या के माता-पिता, कलानिधि मारन और कावेरी मारन की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिसमें उन्हें शादी के रिसेप्शन में इनवाइट किया गया है. उन्होंने लिखा, ‘सन ग्रुप के चेयरमैन श्री कलानिधि मारन और उनकी पत्नी, श्रीमती कावेरी मारन, माननीय मुख्यमंत्री श्री ए. रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में उनके घर पर मिले और उन्हें अपनी बेटी काव्या मारन की शादी के रिसेप्शन में बुलाया.’ उन्होंने आगे लिखा, ‘काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर की शादी का रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में होने वाला है. #KalanithiMaran #KavyaMaran.’ महीनों की अफवाहों के बाद इस खबर को ऑफिशियल कर दिया गया.

Sun Group Chairman Shri Kalanithi Maran and his wife, Smt. Kavery Maran, met Hon’ble Chief Minister Shri A. Revanth Reddy at his residence in Jubilee Hills and invited him to the wedding reception of their daughter, Kavya Maran. The wedding reception of Kavya Maran and Anirudh Ravichander is scheduled to be held in Chennai on November 21. #KalanithiMaran #KavyaMaran — Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 16, 2026

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हुए थे खूब चर्चें

2025 में, एक Reddit पोस्ट में दावा किया गया था कि अनिरुद्ध और काव्या एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और उनके परिवार भी शादी के बारे में बात कर रहे हैं. जब अफवाह ने ज़ोर पकड़ा, तो अनिरुद्ध ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए लिखा, ‘शादी आह? lol.. चिल आउट दोस्तों. प्लीज़ अफवाहें फैलाना बंद करो.’ हालांकि, उनके डेटिंग करने की अफवाहें बनी रहीं. इस साल जून में, उनके चाचा, एक्टर वाई जी महेंद्र ने KPTV से कहा,’मैं इस मौके पर उन्हें बधाई देना चाहता हूँ. वह एक बहुत बड़ी शादी कर रहे हैं. मुझे जो बताया गया है, उसके हिसाब से यह पक्का है. वे शादी कर रहे हैं.’

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