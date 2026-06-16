Who is Rapper Santy Sharma: कौन हैं रैपर सेंटी शर्मा? जो बिग बॉस में मचाने वाले हैं तहलका! फैंस कर रहे इंतजार

Who is Rapper Santy Sharma: टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के नए सीजन को लेकर लोगों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. शो के संभावित कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आने शुरू हो गए हैं, जिनमें सोशल मीडिया और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कई चर्चित चेहरे शामिल बताए जा रहे हैं. इन्हीं नामों में एक नाम रैपर सेंटी शर्मा का भी है, जिन्होंने हाल के महीनों में अपने बेबाक बयानों और बढ़ती लोकप्रियता के दम पर लोगों का ध्यान खींचा है. हालांकि उनकी एंट्री को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके नाम की चर्चा तेज है.

कौन है रैपर सेंटी शर्मा? (Who is Rapper Santy Sharma)

सेंटी शर्मा एक रैपर और म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अपने गानों और सोशल मीडिया मौजूदगी के जरिए युवाओं के बीच अच्छी पहचान बनाई है. हाल के समय में उनके फॉलोअर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. यही वजह है कि उन्हें बिग बॉस के संभावित प्रतिभागियों में देखा जा रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार अभी बाकी है.

सितंबर में शुरू हो सकती है नए सीजन की शूटिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो के मेकर्स नए सीजन की तैयारियों में जुट चुके हैं. प्रतियोगियों के चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है और इस बार कुछ पुराने चर्चित कंटेस्टेंट्स की वापसी की भी संभावना जताई जा रही है. खबरों की मानें तो सलमान खान सितंबर के आखिर में शो की शूटिंग शुरू कर सकते हैं. हालांकि, निर्माताओं की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

आखिर क्यों सुर्खियों में आए सेंटी शर्मा?

सेंटी शर्मा का नाम हाल ही में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को लेकर दिए गए बयान के बाद चर्चा में आया था. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से किसी भी अभियान या आंदोलन का समर्थन करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि समझने की अपील की थी. उनके इस बयान ने इंटरनेट पर काफी बहस छेड़ दी थी, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता में भी तेजी से इजाफा देखने को मिला.

बिग बॉस 20 के लिए इन नामों की भी चर्चा

सेंटी शर्मा के अलावा कई सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत से जुड़े चेहरों के नाम भी संभावित कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं. इनमें फैसल शेख (मिस्टर फैसू), ऋधिमा गुप्ता, अंजलि अरोड़ा, जन्नत जुबैर, आवेज दरबार और उर्फी जावेद जैसे नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं. हालांकि, इन सभी नामों को लेकर फिलहाल सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं.