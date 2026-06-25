Who is Aditya Ram Shankar: कौन हैं आदित्य राम शंकर? जिन पर महिला ने लगाए शादी और यौन शोषण के आरोप; FIR हुई दर्ज

Who is Aditya Ram Shankar | Kaun Hai Aditya Ram Shankar: मुंबई की मनोरंजन जगत से जुड़ी दुनिया में उस समय सनसनी फैल गई, जब फेमस सिंगर और म्यूजिक कंपोजर आदित्य राम शंकर का नाम एक गंभीर विवाद में सामने आया. एक युवती की शिकायत के आधार पर जुहू पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि उन्होंने शादी का वादा कर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया. मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री तक इस पर चर्चा तेज हो गई है.

जुहू पुलिस के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद आदित्य राम शंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है. पुलिस सभी तथ्यों और आरोपों की बारीकी से पड़ताल कर रही है.

दोस्ती से शुरू हुई पहचान

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि करीब एक साल पहले उसकी मुलाकात आदित्य राम शंकर से एक दोस्त ने कराई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. महिला का आरोप है कि आदित्य उसे मुंबई के जुहू स्थित एक होटल में ले गए और शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. शिकायत के मुताबिक, ये सिलसिला कई बार दोहराया गया.

Juhu Police have registered a case against singer and music composer Aditya Ram Shankar under Section 69 of the BNS following a woman’s complaint. She alleged that he repeatedly established physical relations with her on the promise of marriage over the past year. The complainant… pic.twitter.com/jGntZjZBJu — IANS (@ians_india) June 24, 2026

महिला का दावा है कि जब उसने लगातार शादी को लेकर सवाल उठाने शुरू किए, तो आदित्य टालमटोल करने लगे. 25 मई को जब उसने दोबारा शादी को लेकर बात की और उनके परिवार से भी जवाब मांगा, तब कथित तौर पर उसे कहा गया कि वो उनकी जाति की नहीं है, इसलिए शादी संभव नहीं है. इसके बाद पीड़िता को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है. पीड़िता ने पुलिस से मामले में जल्द और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कौन है आदित्य राम शंकर? (Who is Aditya Ram Shankar)

आदित्य राम शंकर (जिन्हें अक्सर केवल आदित्य शंकर के नाम से श्रेय दिया जाता है) भारतीय मनोरंजन उद्योग में कार्यरत एक भारतीय सिंगर और संगीतकार हैं. उन्हें मेन रूप से दिग्गज बॉलीवुड सिंगर, एक्टर और संगीत निर्देशक राम शंकर के पुत्र के रूप में जाना जाता है. राम शंकर ने 1997 की फिल्म जज मुजरिम में फेमस गीत “परदा परदा” गाया था.