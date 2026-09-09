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KBC 18: जुए की लत से लाखों के कर्ज में डूबा, छत्तीसगढ़ के टीचर ने KBC में पहुंचकर जीते 12.50 लाख रुपये

Amitabh Bachchan Kaun Banega Crorepati: अमिताभ बच्चन के गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के 18वें सीजन के एक एपिसोड में छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले दुर्गा प्रसाद साही ने 12.50 लाख रुपये जीता. उन्होंने अपने बारे में बताया कि जुए और सट्टे की लत की वजह से वह लाखों के कर्ज में डूब गया था.

By: Sohail Rahman | Published: September 9, 2026 1:36:16 PM IST

कौन हैं दुर्गा प्रसाद शाही?
कौन हैं दुर्गा प्रसाद शाही?


KBC Contestant Durga Prasad Shahi: अमिताभ बच्चन का गेम शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) का 18वां सीजन हर साल की तरह इस बार धमाकेदार तरीके से चल रहा है. हर दिन नए कंटेस्टेंट शो में अपनी किस्मत आजमाने के लिए हॉट सीट पर बैठते हैं. सोमवार (7 सितंबर, 2026) को छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले दुर्गा प्रसाद साही हॉट सीट पर बैठे. बताया जा रहा है कि दुर्गा प्रसाद पेशे से टीचर और किसान हैं. शो के दौरान उन्होंने बताया कि जुए की लत की वजह से उन पर लाखों का कर्ज हो गया था और वे KBC में जीती हुई रकम से उसे चुकाना चाहते थे.

दुर्गा प्रसाद साही ने 12.50 लाख रुपये तक के सवालों के सही जवाब दिए. लेकिन 25 लाख रुपये वाले सवाल ने उन्हें शो छोड़ने पर मजबूर कर दिया.

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क्या था सवाल?

25 लाख रुपये का सवाल था: इनमें से किस सरीसृप की ज्यादातर प्रजातियां अंडे देने के बजाय सीधे बच्चों को जन्म देती हैं? इसके ऑप्शन थे- कोमोडो ड्रैगन, एनाकोंडा, घड़ियाल, गैलापागोस टॉर्टोइस.

दुर्गा प्रसाद को इस सवाल का सही जवाब नहीं पता था. इसलिए उन्होंने 12.50 लाख रुपये की जीती हुई रकम के साथ ही शो छोड़ने का फैसला लिया. जाने से पहले उन्होंने ‘घड़ियाल’ जवाब दिया. जो कि गलत जवाब था. अगर सही जवाब की बात करें तो वह एनाकोंडा था.

कौन बनेगा करोड़पति 18 के एपिसोड के दौरान दुर्गा प्रसाद ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें कभी क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने में मजा आता था. यह दिलचस्पी धीरे-धीरे एक आदत में बदल गई और आखिरकार जुए की गंभीर लत बन गई.

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दुर्गा प्रसाद ने आगे क्या बताया?

दुर्गा प्रसाद ने आगे बताया कि उन्होंने दोस्तों के साथ 10 या 20 रुपये की छोटी-छोटी शर्त लगाने से इसकी शुरुआत की थी. लेकिन जब तक उनकी आदत लत बन गई. तब तक देर हो चुकी थी. इसके बाद उनको इस चीज की इतनी लत लगी कि उन्होंने इसके लिए कर्ज लेना शुरू कर दिया. उन पर 50 हजार रुपये तक का कर्ज हो गया था. जैसे-जैसे कर्ज बढ़ता गया, उन्होंने उसे चुकाने के लिए और पैसे उधार लिए, जिसके बाद वो लगातार कर्ज में डूबता रहा. दुर्गा प्रसाद ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनका 10 रुपये का कर्ज 10 लाख रुपये में बदल गया.

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