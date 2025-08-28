Home > मनोरंजन > KBC 17: क्या नवादा गाँव के मिथिलेश कुमार ने इतिहास रच, बदली अपनी किस्मत ?

KBC 17: क्या नवादा गाँव के मिथिलेश कुमार ने इतिहास रच, बदली अपनी किस्मत ?

Published By: Ananya verma
Published: August 28, 2025 12:57:00 IST

KBC 17: कौन बनेगा करोड़पति 17 का लेटेस्ट एपिसोड बिहार के छोटे से गाँव नवादा के रहने वाले मिथिलेश कुमार के नाम रहा। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले मिथिलेश ने अपनी मेहनत, लगन और ज्ञान के दम पर 25 लाख रुपये जीतकर यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो सपने जरूर पूरे होते हैं।

गरीबी से उम्मीद की ओर

मिथिलेश एक छोटे से गाँव से आते हैं और ट्यूशन पढ़ाकर महज 8-9 हजार रुपये महीना कमाते हैं। ऐसे हालात में 25 लाख रुपये जीतना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। शो में उन्होंने कहा, *“मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक मैं गरीब से अमीर हो गया हूँ।”

भाई के साथ बिताए मासूम पल

शो में एक वीडियो दिखाया गया जिसमें मिथिलेश ने मजाक में अपने छोटे भाई से पूछा कि 50 लाख में कितने जीरो होते हैं। भाई इसका जवाब नहीं दे पाया और सेट पर हंसी का माहौल बन गया। उन्होंने यह भी बताया कि उनका भाई मुंबई में KBC की शूटिंग के दौरान हर छोटी चीज का आनंद ले रहा है, चाहे होटल का शावर चलाना हो, लैंडलाइन फोन उठाना हो या फ्रिज खोलना।

मां की याद से हुए भावुक

मिथिलेश ने सबसे भावुक पल तब साझा किया जब उन्होंने कहा कि अगर उनकी मां जिदा होतीं और उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ हॉटसीट पर बैठा देखतीं तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती। उन्होंने कहा, *“वो AB सर के साथ बैठे देखतीं तो बहुत खुश होतीं।”* इस बात ने सेट पर मौजूद सभी लोगों का दिल छू लिया।

अमिताभ बच्चन का आशीर्वाद

एपिसोड की शुरुआत में अमिताभ बच्चन ने दर्शकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएँ दीं और मिथिलेश को मोदक खिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। बिग बी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि दोनों माता-पिता खो देने के बाद भी उन्होंने अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी उठाई और हर मुश्किल का डटकर सामना किया।

 भाई के लिए सजाए सपने

मिथिलेश ने सेट पर साफ कहा कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने छोटे भाई अंकुश के लिए बेहतर भविष्य बनाना है। उनका कहना था कि जो तकलीफें उन्होंने झेली हैं, वैसा उनके भाई को न देखना पड़े। यही सपना उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है।

25 लाख रूपए जीतने का सफर

सिर्फ 8-9 हजार की आय में घर चलाने वाले मिथिलेश के लिए KBC का मंच उम्मीद की किरण लेकर आया। अपने ज्ञान और समझदारी के दम पर उन्होंने लगातार सवालों के सही जवाब दिए और 25 लाख रुपये तक पहुँच गए। इस दौरान उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास ने दर्शकों का दिल जीत लिया।

बड़ी जीत से पहले की बेचैनी

अमिताभ बच्चन ने जब पूछा कि पिछली एपिसोड की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने ठीक से नींद ली या नहीं, तो मिथिलेश ने कहा कि वे काफी नर्वस थे और अगले दिन क्या होगा इसको लेकर सोचते रहे। लेकिन KBC की टीम ने उनका इतना अच्छा ख्याल रखा कि वे चैन से सो पाए। उनके भाई अंकुश ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनका भाई 1 करोड़ तक जरूर पहुँचेगा।

50 लाख का कठिन सवाल

फिर आया वह पल जिसका सबको इंतज़ार था। 50 लाख रुपये के सवाल के लिए बिग बी ने पूछा:

दिल्ली के लाल किले के डिजाइन से जुड़े वास्तुकार के नाम में कौन-सा शहर आता है?”

मिथिलेश को उत्तर को लेकर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने ‘50-50’ लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। दो विकल्प हट गए लेकिन फिर भी उन्हें यकीन नहीं हुआ। काफी सोच-विचार के बाद उन्होंने रिस्क न लेने का फैसला किया और गेम छोड़ दिया।

सही जवाब पर सब रह गए दंग

हालाँकि गेम छोड़ने से पहले उन्होंने अंदाजे से ऑप्शन C) लाहौर चुना और वही सही जवाब निकला। यह देख सभी चौंक गए, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन भी हैरान रह गए। अगर मिथिलेश थोड़ा हिम्मत दिखाते तो वे 50 लाख रुपये जीत जाते।

जीत से ज्यादा मायने सपनों के

हालाँकि 25 लाख रुपये जीतकर भी मिथिलेश के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा था। उनके लिए यह राशि सिर्फ पैसे नहीं है, बल्कि भाई के बेहतर भविष्य और परिवार की खुशहाल जिंदगी का सपना है।

दर्शकों के लिए प्रेरणा

मिथिलेश की कहानी सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि संघर्ष, उम्मीद और परिवार के प्रति जिम्मेदारी की कहानी है। उन्होंने यह साबित किया कि हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपनी राह बना सकता है। उनकी जर्नी ने न सिर्फ दर्शकों को भावुक किया बल्कि उन्हें प्रेरणा भी दी।

