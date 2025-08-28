Home > मनोरंजन > Kaun Banega Crorepati 17: करोड़पति बनने से दो कदम दूर रहा मिथलेश, इस एक सवाल पर Quit किया गेम

Kaun Banega Crorepati: कौन बनेगा करोड़पति 17 के नए एपिसोड की शुरुआत बिहार के एक छोटे से गाँव नवादा के रोलओवर प्रतियोगी मिथिलेश कुमार के साथ हुई। वहीँ  इस दौरान मिथिलेश ने 25 लाख रुपये जीतने पर अपनी खुशी जताई और बताया कि कैसे उन्हें अचानक लगा कि वो गरीब से अमीर बन सकते हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 28, 2025 08:35:00 IST

Kaun Banega Crorepati 17: कौन बनेगा करोड़पति 17 के नए एपिसोड की शुरुआत बिहार के एक छोटे से गाँव नवादा के रोलओवर प्रतियोगी मिथिलेश कुमार के साथ हुई। वहीँ  इस दौरान मिथिलेश ने 25 लाख रुपये जीतने पर अपनी खुशी जताई और बताया कि कैसे उन्हें अचानक लगा कि वो गरीब से अमीर बन सकते हैं। एक हल्के-फुल्के पल में, उन्होंने अपने छोटे भाई से पूछा कि 50 लाख रुपये में कितने शून्य होते हैं, लेकिन उनका भाई हैरान रह गया। मिथिलेश ने यह भी बताया कि उनके भाई केबीसी की शूटिंग के लिए मुंबई में अपने प्रवास का कितना आनंद ले रहे थे। चाहे वो शॉवर चालू करना हो, लैंडलाइन का उपयोग करना हो, या होटल के कमरे में फ्रिज खोलना हो।

50 लाख जीतते-जीतते 

अधिक भावुक होते हुए, मिथिलेश ने इस बात की भी जानकारी दी कि उन्हें ज्यादा खुशी होती अगर उनकी दिवंगत मां उन्हें अमिताभ बच्चन के बगल में बैठे देखने के लिए सेट पर मौजूद होतीं। उन्होंने साझा किया, “वो एबी सर के साथ बैठे दिखते तो बहुत खुश होते ”पिछले एपिसोड के एक संक्षिप्त प्रीकैप में मिथिलेश को 50 लाख रुपये के प्रश्न का प्रयास करने के लिए तैयार होते दिखाया गया था

मिथलेश ने दी कठिन दिनों की जानकारी 

बिग बी सभी का स्वागत करते हैं और दर्शकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएँ देते हैं। वो मिथिलेश को मोदक खिलाते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। होस्ट बताते हैं कि मिथिलेश ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया और अपने छोटे भाई की देखभाल की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद, उसका एकमात्र सपना अपने भाई के लिए एक उज्जवल और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना है।

